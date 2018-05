České kluby do Evropy: Plzeň, Slavia a Jablonec mají pohárový podzim

PRAHA Mistr ve skupinové fázi Ligy mistrů, stříbrný tým nejvyšší domácí soutěže v 3. předkole Champions League s jistotou v Evropské lize, třetí v pořadí v základní skupině Evropské ligy. Fotbalové Česko má jistotu tří týmů v podzimních pohárech.

Mění se staré pořádky, Evropská fotbalová unie UEFA spouští letos revoluci, jež se dotýká především pohárových kvalifikací a přímých postupů do Ligy mistrů a Evropské ligy.

Významně se týká i zdejších klubů, Česko má díky umístění podle národních koeficientů nárok na pět zástupců v Evropě.

Do podzimních základních skupin evropských soutěží vyšle minimálně tři kluby. Další dva čeká boj v kvalifikaci.

Jistotu skupinové fáze mají Plzeň, Slavia a Jablonec. Plzeň jde jako šampion přímo do Ligy mistrů.

Slavia může jako druhý tým tabulky hraje 3. předkolo Ligy mistrů. Pokud neuspěje v kvalifikaci, má jistotu Evropské ligy.

Tu získal i Jablonec jako třetí tým tabulky, protože převzal pozici vítěze Mol Cupu, který se stala Slavia.

Olomouc čeká 3. předkolo Evropské ligy a pátou Spartu už druhé.

Mistr: Plzeň

Český šampion má jistou základní skupinu Ligy mistrů. Definitivu přineslo závěrečné kolo Premier League v neděli 13. května: Liverpool jako jeden z finalistů Ligy mistrů si účast v příštím ročníku zajistil už z domácí soutěže, vybojoval čtvrtou příčku, takže v případě triumfu rezervované místo pro obhájce trofeje nevyužije. A nevyužil by ho ani druhý z finalistů Real Madrid, který ve španělské lize skončil třetí.

Léto mistra Má pohodu, může se soustředit na úvodní kolo domácí soutěže, nemusí absolvovat kvalifikaci. Los základních skupiny Ligy mistrů se uskuteční ve čtvrtek 30. srpna.

V praxi to znamená, že pozice pro obhájce přechází na čekatele, jedenáctou zemi v pořadí národních koeficientů, kterou pro ročník 2018/2019 drží Česko. Přímo do základní skupiny Ligy mistrů nebylo možné z nejvyšší domácí soutěže postoupit třináct let.

Účast v ní znamená velký finanční přínos. Evropská fotbalová unie (UEFA) od nové sezony zvyšuje bonusy z 12,7 milionů eur na 15 milionů eur. Takže letošní titul má v přepočtu hodnotu asi 382 milionů korun. Další peníze lze vydělat za výsledky, remíza přinese 23,4 milionů korun, výhra 70 milionů korun.

Dosud se ve skupinách Ligy mistrů představil český celek desetkrát. Sedmkrát Sparta (naposled však v ročníku 2005/2006), dvakrát Plzeň (2011/2012 a 2013/2014) a jednou Slavia (2007/2008).

Na pohádkové odměny se těší Plzeň, která si kolo před koncem nejvyšší soutěže zajistila titul díky domácímu vítězství 2:1 nad Teplicemi.

Vicemistr: Slavia

Po finále Evropské ligy se rozhodlo, že druhý tým české nejvyšší soutěže přeskočí 2. předkolo Ligy mistrů, do kterého měl původně vstoupit, a půjde rovnou do další fáze kvalifikace.

Možní soupeři přo třetí předkolo LM Benfica Lisabon

Dynamo Kyjev

Basilej*

Ajax* Poznámka: Basilej a Ajax čeká ještě 2. předkolo.

A pozor, 3. předkolo Champions League znamená minimálně jistotu základní skupiny Evropské ligy. To jedna ze změn při nasazení do pohárů, kterou UEFA přichystala. Ještě loni šel totiž vyřazený z 3. předkola Champions League (Plzeň) do závěrečné fáze kvalifikace Evropské ligy.

Pozitivní zpráva vzešla z triumfu Atlétika Madrid, které na stadionu v Lyonu porazilo Marseille.

Vítězi Evropské ligy pořadatelé rovněž drží místo v Lize mistrů. Ale jelikož si Atlético už dřív účast v nejprestižnější klubovou soutěž zajistilo z domácí ligy a rezervaci nevyužije, do základní skupiny se z 3. předkola posune bronzový tým Francie.

Tím se uvolní jeho místo v nemistrovské části kvalifikace, a proto musí dojít k posunu na dalších pozicích, na čemž vydělá i Česko.

Francouzský tým totiž nahradí vicemistři Turecka a Česka, kteří měli začít ve druhém předkole. Ve 3. předkole tak doplní třetího z ruské ligy (Spartak Moskva) a druhé týmy z Belgie (Standard Lutyh), Ukrajiny (Dynamo Kyjev) a Portugalska (Benfica).

Léto vicemistra Vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů až třetím předkolem, první zápas se hraje 7. srpna, odveta o týden později. Los 3. předkola je 23. července.

Ve druhém předkole tak místo šesti klubů zbudou jen čtyři - vicemistři Rakouska (Sturm Graz), Nizozemska (Ajax), Švýcarska (Basilej) a Řecka (PAOK Soluň).

Pokud by za bronzový tým Ligue 1 šel do 3. předkola jen turecký vicemistr, který je první na řadě, byl by ve třetím a druhém předkole lichý počet mužstev. A to nelze.

Pokud by český vicemistr musel už do druhého předkola, v případě vyřazení by ho čekaly opravy od 3. předkola Evropské ligy. Díky Atlétiku ho čeká jen snaha o Ligu mistrů, neúspěch tým vrhne přímo do skupiny pohárové soutěže číslo dvě.

Právě díky vítězství Slavie v Mol Cupu a za předpokladu, že skončila druhá, byla třetí příčka mimořádně lukrativní.

Třetí místo: Jablonec

Léto třetího týmu Jablonec zbystří až 31. srpna při losu základní skupin Evropské ligy.

Přebírá pozici vítěze poháru a znamená jistotu základní skupiny Evropské ligy, bronzový tým se tak vyhne zrádné letní kvalifikaci.



Z boje o bronz nakonec vzešel nejlíp Jablonec. Do posledního kola měly šanci Sparta i Olomouc, ale Jablonec si třetí příčku výhrou nad Slováckem pohlídal.

Čtvrté místo: Olomouc

Léto 4. týmu ligy Los 3. předkola 23. července.

Původně měl čtvrtý tým bojovat už od druhého předkola Evropské ligy. Na cestě do základní skupiny by tak musel překonat tři protivníky.

Ale Slavia jako vítěz Mol Cupu obsadila druhou pozici, čtvrtý tým české ligy tak začne až ve třetím předkole.

Před sebou tak bude mít dva soupeře.

Páté místo: Sparta

Vzhledem k tomu, že vítěz českého poháru (Slavia) obsadil druhou příčku, zbude pohár i na pátého v pořadí. Ten má logicky nejobtížnější výchozí pozici ze všech, postup do Evropské ligy začne už od druhého předkola.