České házenkářky postoupily do osmifinále MS, pomohly jim Maďarky

Bietigheim-Bissingen České házenkářky mají s předstihem jistý postup do osmifinále mistrovství světa v Německu. Pomohla jim k tomu dnešní výhra Maďarska nad Polskem. Češky mají zatím dvě výhry a jednu prohru, už je ale nemůže přeskočit Argentina ani Polsko. Postupují čtyři týmy ze šesti.

Češky v úvodu základní skupiny B v Bietigheiumu-Bissingenu porazily Argentinu a potom i favorizované Polsko. Ve třetím utkání prohrály se Švédskem. Dnes je čekají obhájkyně titulu Norky a v pátek Maďarky.

Češky už však nemusejí získat ani bod a přesto mají jistý postup kvůli špatným výsledkům Argentiny, jež dosud nevyhrála, a Polska, které má zatím jedinou výhru nad Švédskem. V pátek se přitom utkají právě týmy Argentiny a Polska, ani jeden už ale Češky nemůže v tabulce přeskočit.

Češky mohou případným bodovým ziskem ze zápasů s Norskem a Maďarskem vylepšit umístění v tabulce, aby měly do osmifinále výhodnější pozici. Utkají se s některým z týmů ze skupiny A, z níž pravděpodobně postoupí Rumunsko, Španělsko, Francie a Slovinsko.

Norky jsou obhájkyně titulu a zatím ve skupině neprohrály, bodový zisk českého týmu by proti nim byl překvapením. Maďarky měly špatný vstup do turnaje, podlehly nejprve Norsku a potom Švédsku, postupně se ale dostaly do formy. Češky naposledy Maďarsko nečekaně porazily loni na evropském šampionátu.