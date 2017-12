České florbalistky i přes špatný začátek porazily na MS Lotyšsko 8:3

BRATISLAVA/PRAHA České florbalistky porazily při vstupu do mistrovství světa v Bratislavě Lotyšsko 8:3, i když v osmé minutě prohrávaly už 0:3. Po dvou gólech vstřelily Tereza Urbánková a Nela Jiráková. V sobotu od 16:00 se tým trenéra Miroslava Janovského utká s Finskem.

Mistrovství světa florbalistek v Bratislavě: Skupina A: ČR - Lotyšsko 8:3 (4:3, 2:0, 2:0) Branky a nahrávky: 14. Čapková (Kapcová), 17. Kapcová (Ratajová), 20. Ratajová (Christianová), 20. Urbánková (Řepková), 35. Jiráková (Krupnová), 40. Jiráková (Krupnová), 47. Urbánková (Leierová), 48. Mlejnková (Urbánková) - 2. Egleová (Mikovová), 7. Ankudinovová (Egleová), 8. Berzinová (Z. Bankavová). Rozhodčí: Andersson, Dufvenberg (oba Švéd.). Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 170. Skupina B: 15:00 Německo - Švédsko. Skupina D: Dánsko - Thajsko 11:2 (2:0, 2:1, 7:1), Japonsko - USA 4:6 (1:3, 1:1, 2:2). Skupina C: 18:00 Slovensko - Singapur, 19:30 Estonsko - Austrálie.

„Věděli jsme, že kdyby se nám přihodil takový začátek, tak musíme být hlavně v klidu a hrát. Je rozdíl, když prohráváte 0:3 a jste pod tlakem a nemáte balónek. Nebo když s ním hrajete, nedáváte góly a soupeř třikrát uteče a dá tři góly. Snažili jsme se hráčkám říkat, ať jsou pořád v klidu, že tam ty góly začnou padat a někde se to otevře,“ řekl Janovský.

Lotyšky sice na minulém šampionátu v Tampere v roce 2015 s českým týmem utrpěly debakl 2:15 a v únoru v kvalifikaci na MS v Madridu prohrály 0:7, ale tentokrát jim vyšel vstup do utkání.

Po 87 vteřinách otevřela skóre z dorážky Egleová. A přestože měly Češky převahu, inkasovaly další dvě branky. V sedmé minutě překonala Christianovou z úhlu Ankudinovová a za 61 vteřin zvýšila Berzinová z úniku na 3:0.

„Nevyvíjelo se to podle představ, spíš to bylo jako noční můra. Ale vím, jakou má náš tým sílu a věřila jsem, že může v klidu ten zápas otočit,“ řekla brankářka Jana Christianová, která si do stavu 0:3 pořádně nesáhla na balónek. „Bylo to tak tři a půl střely a tři góly. Tak to někdy chodí,“ usmála se opora Jižního Města.

Češky se pak ubránily při trestu Čapkové a ještě v úvodním dějství otočily skóre. Bývalou gólmanku Vítkovic Višněvskou poprvé překonala ve 14. minutě Čapková a za dvě a půl minuty také Kapcová.

Potom sice neproměnila únik Řepková, ale v poslední minutě před první pauzou stihly favoritky dovršit obrat. Nejdříve svou střelu umístila přesně k pravé tyči Ratajová a v čase 19:53 skórovala Urbánková.

„Začátek utkání nebyl z naší strany dobrý a byl dost nervózní. Je ale dobře, že jsme si to vybraly v prvním zápase. Teď víme, že musíme makat od začátku. Jsem ráda, že se nám to podařilo otočit ještě v první třetině a pak už jsme jen pokračovaly v našem tempu,“ prohlásila útočnice Denisa Ratajová. Převaha českého týmu pokračovala i v dalším průběhu, ale skóre se dlouho neměnilo. Až v 35. minutě zvýšila Jiráková, jen krátce předtím trefila Krupnová horní tyč. Jiráková se podruhé v utkání prosadila 43 vteřin před koncem druhé části parádní střelou do levého horního rohu.

V závěrečném dějství si ještě Češky vylepšily skóre dvěma trefami. Bekhendem se trefila Urbánková a také si připsala druhý gól v utkání. Pak ještě zakončila kombinaci Leierové a Urbánkové Mlejnková.