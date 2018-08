Česká štafeta ve finále na 4 x 100 metrů neodstartovala, Vrzalová končí pátá

Mistrovství Evropy v atletice v Berlíně: Muži: Maraton: 1. Naert (Belg.) 2:09:51, 2. Abraham (Švýc.) 2:11:24, 3. Rachik (It.) 2:12:09, 4. Guerra (Šp.) 2:12:22, 5. Ghebrehiwet Faniel (It.) 2:12:43, 6. Espaňa (Šp.) 2:12:58. Družstva: 1. Itálie, 2. Španělsko, 3. Rakousko. Trojskok: 1. Évora (Portug.) 17,10, 2. Copello (Ázerb.) 16,93, 3. Tsiámis (Řec.) 16,78, 4. Babajev (Ázerb.) 16,76, 5. Torrijos (Šp.) 16,74, 6. Douglas (Brit.) 16,71. Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 605 - jun. svět. rekord, 2. Morgunov (Rus.) 600, 3. R. Lavillenie (Fr.) 595, 4. Lisek 590, 5. Wojciechowski (oba Pol.) 580, 6. Filippídis (Řec.) a Guttormsen (Nor.) oba 575. 4x100 m: 1. Británie (Ujah, Hughes, Gemili, Aikines-Aryeetey) 37,80, 2. Turecko (Barnes, Harvey, Hekimoglu, Gulijev) 37,98, 3. Nizozemsko (Garia, Martina, Paulina, Burnet) 38,03, 4. Francie 38,51, 5. Ukrajina 38,71, 6. Finsko 38,92, ...ČR (Stromšík, Veleba, Jirka, Maslák) nenastoupila do finále (v rozběhu 38,94).

Ženy: 1500 m: 1. Muirová (Brit.) 4:02,32, 2. Ennaouiová (Pol.) 4:03,08, 3. Weightmanová (Brit.) 4:03,75, 4. Mageeanová (Ir.) 4:04,63, 5. Vrzalová (ČR) 4:06,47, 6. Penová (Portug.) 4:06.54, ...10. Mezuliáníková (ČR) 4:07,82. 5000 m: 1. Hassanová (Niz.) 14:46,12, 2. McColganová (Brit.) 14:53,05, 3. Canová (Tur.) 14:57,63, 4. Salpeterová (Izr.) 15:01,00, 5. Klosterhalfenová (Něm.) 15:03,73, 6. Courtneyová (Brit.) 15:04,75. Maraton: 1. Mazuronaková (Běl.) 2:26:22, 2. Calvinová (Fr.) 2:26:28, 3. Vrabcová Nývltová (ČR) 2:26:31 - český rekord, 4. Damancevičová 2:27:44, 5. Ivanovová (obě Běl.) 2:27:49, 6. Dossenaová (It.) 2:27:53. Družstva: 1. Bělorusko, 2. Itálie, 3. Španělsko. 4x100 m: 1. Británie (Philipová, Lansiquotová, Williamsová, Asherová-Smithová) 41,88, 2. Nizozemsko (Schippersová, Van Hunenstijnová, Samuelová, Sedneyová) 42,15, 3. Německo (Kwayieová, Lückenkemperová, Pintová, Haaseová) 42,23, 4. Švýcarsko 42,30, 5. Francie 43,10, 6. Polsko 43,34, ...v rozběhu 12. ČR (Domská, Pírková, Slaninová, K. Seidlová) 44,12. 3000 m př.: 1. Krauseová (Něm.) 9:19,80, 2. Schlumpfová (Švýc.) 9:22,29, 3. Grövdalová (Nor.) 9:24,46, 4. Gegaová (Alb.) 9:24,78, 5. Cohenová (Izr.) 9:29,74, 6. Burkardová (Něm.) 9:29,76. Kladivo: 1. Wlodarczyková (Pol.) 78,94, 2. Tavernierová (Fr.) 74,78, 3. Fiodorowová 74,00, 4. Kopronová (obě Pol.) 72,20, 5. Skydanová (Ázerb.) 72,10, 6. Petrivská (Mold.) 71,80.