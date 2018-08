Česká štafeta na 100 metrů je ve finále, Vrzalová končí pátá

Muži:

Maraton: 1. Naert (Belg.) 2:09:51, 2. Abraham (Švýc.) 2:11:24, 3. Rachik (It.) 2:12:09, 4. Guerra (Šp.) 2:12:22, 5. Ghebrehiwet Faniel (It.) 2:12:43, 6. Espaňa (Šp.) 2:12:58. Družstva: 1. Itálie, 2. Španělsko, 3. Rakousko. Ženy: 1500 m: 1. Muirová (Brit.) 4:02,32, 2. Ennaouiová (Pol.) 4:03,08, 3. Weightmanová (Brit.) 4:03,75, 4. Mageeanová (Ir.) 4:04,63, 5. Vrzalová (ČR) 4:06,47, 6. Penová (Portug.) 4:06,54, ...10. Mezuliáníková (ČR) 4:07,82. Maraton: 1. Mazuronaková (Běl.) 2:26:22, 2. Calvinová (Fr.) 2:26:28, 3. Vrabcová Nývltová (ČR) 2:26:31 - český rekord, 4. Damancevičová 2:27:44, 5. Ivanovová (obě Běl.) 2:27:49, 6. Dossenaová (It.) 2:27:53. Družstva: 1. Bělorusko, 2. Itálie, 3. Španělsko.