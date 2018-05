Česká obrana dle očekávání hoří. Stejně jako disciplína. Kladem je bojovnost a nasazení

PRAHA Tři úvodní zápasy v základní skupině mistrovství světa mají za sebou čeští hokejisté. Ve čtvrtek večer je čeká zatím nejtěžší zkouška – nabušená ruská sborná. V jaké formě do tohoto souboj svěřenci kouče Josefa Jandače vstupují?

A co se zatím v Dánsku daří a co už méně?

Česká obrana má problémy. Devět inkasovaných branek z devíti duelů, to není nikterak úchvatná bilance. Co je ale horší, nejde jen o čistou matematiku, jde i o dění na ledě. A Češi z něj dobře nevycházejí, o obranném valu si může Jandačova parta nechat zdát. Občas to spíše vypadá na pěkně děravý ementál.

Nejde jen o nezkušené obránce, vždyť nejstarším z defenzivních řad je Radko Gudas, ročník 1990. A i tomu někteří reprezentační parťáci na začátku šampionátu vykali. Jde o práci celého týmu. V moderním hokeji dnes pět hráčů brání a pět útočí. A pokud možno bez háčků, seker a dalších zbytečností, které mohou rozhodčí popíchnout k případnému vylučování…

Častá hra v oslabení. A můžeme směle navázat. Pokud hráči nestíhají, především v českých luzích a hájích jsou zvyklí přestat bruslit a sáhnout po soupeři hokejkou. A ve světovém hokeji se tento nešvar toleruje stále méně. Ne, že by všechny tresty Červenky a spol. byly v Dánsku s tímto razítkem, mnohdy ale vycházejí skutečně z toho, že prostě nestíhají soupeřům. A přitom občas stačí tak málo, udělat směrem dozadu stejný počet záběrů jako dopředu.

Třináct trestů proti Švýcarům, kteří strávili v početní výhodě více než třináct minut, je alarmující. „Stálo to hodně nervů. Potom vám to už utíká z rukou, to už se nedá. Nejdřív na to jdete po zlém, pak po dobrém, když se to povede otočit, ubránit. Pak zase po zlém, pak zase po dobrém. Střídá se to. Není možné, abychom celý zápas ječeli po hráčích, to nikdo nechce. Ale musí si to ti kluci uvědomit,“ řekl po úterním duelu kouč Jandač. Jak bude mluvit proti Rusům?



Bojovnost a nasazení. Loučící se reprezentační trenér povolal do Dánska mladý tým nabitý energií a směrem do útoku i šikovností. Důkazem budiž deset vstřelených branek, hodně šancí, ofenzivní kreativita i údernost v přesilovkách. Češi zatím ani v jednom zápase rozhodně neselhali – a to včetně souboje s obhájci titulu ze Švédska –, zároveň ale pravidelně střídající slabší momenty s těmi silnějšími.

Dobrým znamením ale budiž, že v závěrech duelů zatím přicházejí právě ty silnější. Jandačova družina otočila duely se Slováky i Švýcary, proti Švédům mocně dotahovala. Ten ještě zlepšit ty starty, udržet závěry, a hurá nejen na Rusa, ale třeba i za medailovými cíli.

Hvězdné posily. S relativně rychlým vyřazením Bostonu ve 2. kole play off NHL se rozhodně nepočítalo. Mimo jiné i díky formě Davidů Pastrňáka a Krejčího. Ale stalo se, Tampa Bay byla v této sérii jednoduše lepší.

A byť by česká lavička nejspíše uvítala posílení obranných řad, které se nabízelo v případě vypadnutí právě Tampy, nebo třeba Washingtonu (ten přešel před Pittsburgh), neoslovit oba ofenzivní tahouny „Medvědů“ by byl neodpustitelný hřích. Mimo jiné i ze dvou důvodů spojené s obranou.

1. Z Krejčího roste podobně jako z jeho spoluháče Patrice Bergerona skvělý hráč na obou stranách kluziště, tedy muže, který pravidelně boduje, a zároveň si plní defenzivní povinnosti.

2. Pastrňák byl jak loni na MS, tak i v úvodu pro Boston už skončené sezony NHL kritizován za sobeckost a zbytečné ztráty kotoučů, ze kterých pramenila přečíslení. A která se navíc ne vždy úplně poctivě snažil spoluhráčům pomoct hasit. V zámoří si ho vzali trenéři na kobereček a v kalendářním roce 2018 udělal Pastrňák i v tomto ohledu obrovský posun.

Pokud mu vydrží „americké myšlení“ i na šampionátu, mohl by coby hvězda z NHL strhnout i podobně mladé, leč ne tak slavné parťáky. Když ti uvidí, že se poctivě vrací i hráč, který udělal za celou sezonu v zámoří 100 bodů, určitě nebudou chtít zaostat...