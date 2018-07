Česká loupež ve slavném chrámu nevyšla. Ani Veselý si na Nadala nepřišel

LONDÝN (OD NAŠEHO ZPRAVODAJE) Dlouhán z Březnice nedaleko Příbrami si v Londýně troufal na velkou tenisovou loupež. Jiří Veselý se chystal okrást o vítězství šampiona Rafaela Nadala přímo v chrámu zvaném Centre Court, před patnácti tisíci svědků. Smělý plán nevyšel. Český levák, jenž právě dnes slaví pětadvacáté narozeniny, podlehl ve wimbledonském osmifinále španělskému levákovi 3:6, 3:6, 4:6.

V nejvýznamnějším zápase své dosavadní kariéry podlehl jasnému favoritovi se ctí. Ve třetí sadě mu vzal podání, bohužel mu hned vzápětí s přehnanou velkorysostí přepustil to své. Odvrátil dva mečboly, při třetím poslal míč do autu.

Doufal, že v All England Clubu poprvé prorazí do grandslamového čtvrtfinále.¨

Kdyby uspěl, způsobil by senzaci. Rovněž by v žebříčku ATP přeskočil nyní zraněného Tomáše Berdycha a stal by se českou jedničkou.

Nestalo se.

Na nejslavnějším tenisovém stadionu světa se pod dohledem svých nejbližších trůnících v lóži nedostal k připravené taktice.

„Kdo chce porazit Rafu, musí se hnát na síť. Ve výměnách od základní čáry proti němu nemáte šanci,“ říkal i bývalý výtečný britský hráč Tim Henman.



Z pouhých 25 náběhů vpřed získal Veselý chabých 11 bodů. Zaostal takřka ve všech statistikách, Nadal ho porazil i na esa 9-8. Skoro dvoumetrový obr přesto na slunečné pondělní odpoledne nezapomene.

Načekal se, než se Nadal před utkáním dostavil k losu. Zlobil se, když nešikovně pokazil pokus o kraťas. Dvakrát marně hypnotizoval obrazovku, na níž se zobrazilo počítačové přeměření dopadu míčku - jestřábí oko snad jen o jediné stéblo jílku vytrvalého rozhodlo v protivníkův prospěch.

Víckrát si zařval „Pojď!“ se zaťatou pěstí a vychutnal si ryčný potlesk zdvořilého a zároveň vášnivého obecenstva - třeba po brilantní kombinaci stopbalu a voleje ve druhé sadě.

Nadal mu při odchodu do šatny po utkání zatleskal, sám Veselý poděkoval divákům za projevenou přízeň.

Mnozí si přáli prodloužení partie a volali na něj: „Come on, Jiri!“

Představení nakonec trvalo hodinu a 53 minut.

Ještě v červnu ze svých výsledků naprosto zoufalý Veselý se na posledních turnajích v Antalyi a Londýně nevídaně vzepjal. Ve Wimbledonu vydělal 4,77 milionu korun hrubého a do pořadí ATP si připočítá 180 bodů.

Zas tak úplně neúspěšný tedy český lupič v Londýně nebyl.