Česká legenda MMA Hamršmíd před šlágr Vémola vs. Kincl: Jsme gladiátoři, někomu ale chybí respekt

PRAHA Ačkoliv jde o bojový sport „v kleci“, patří do MMA pokora a respekt, ne urážky a ponižování z poslední doby. Alespoň takový názor zastává mistr světa v MMA z roku 2007 Michal Hamršmíd. I proto jej neláká očekávaný čtvrteční souboj mezi Patrikem Kinclem a Karlosem Vémolou. „Měli by jít ostatním příkladem,“ myslí si Hamršmíd.

„Zápasníci MMA by měli ukázat hlavně dětem, že jsou válečníci v kleci, ne před nebo po ní. Jde to s pokorou a jde se vyjadřovat jinak,“ nabízí pohled Hamršmíd, spolumajitel MMA organizace GCF, na chování Kincla a Vémoly, které předchází jejich střetnutí o pomyslný titul krále české MMA.

Souboj o krále O „králi české MMA“ se rozhodne 28. června v pražské O2 areně v souboji mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem.

Jak se na souboj Kincla a Vémoly díváte z pohledu bývalého zápasníka?

Nemám z toho žádné pocity, neláká mě a přijde mi zbytečný. Ti kluci se k sobě chovají hrozně, padají urážky. Dnes jde pouze o to, kdo koho víc poníží. Zajímavé zápasy na tom galavečeru (začíná v 19 hodin) vidím jinde. Možná kdyby to mělo trochu kulturu, prokazovali si respekt... Moc se mi nelíbí, co zápasu předchází, je toho možná moc.

Myslíte, že jde o sehrané divadlo, nebo opravdu o osobní svár?

Opravdu nevím. Možná to je dobou, už do ní patří urážky přes sociální sítě, chytání za slovo. Za mě do MMA patří pokora a respekt k soupeři, ať je to, jak chce. Pravda je, že Karlos Vémola neuráží, jede si svoje, že je šampion, pak jsou ale protivníci, kteří uráží, ponižují, což je bezesporu ošklivý.

Co to vypovídá o české bojové scéně a MMA? Nepodporuje se tím náhled laiků, že MMA je pro „bezmozky“?

Hodně lidí na to tak kouká, o to víc, když si otevřou noviny a v článcích si přečtou samou urážku. Nechápu to ani byznysově, čtenář pak stránku přeskočí, ale pro ně to třeba smysl má. Místo toho, aby o sobě mluvili s respektem, aby si člověk mohl říct ´Aha, tak asi nejsou úplně vylízaní.´ Jenže pro novináře je lepší titulek „Chci ho zabít“ než „Mám ho rád, má krásnou rodinu“.

Poučení v USA „Příklad vidím třeba v USA, ale to je jiný svět. Sledují to tam desítky milionů lidí, má to úroveň a zápasí spolu lidi, kteří neměli možnost se potkat a urazit se,“ říká Hamršmíd.

Ale mně se to prostě nelíbí. Lidi jsou gladiátoři, bojovali jsme spolu už na písku, dnes je internet a zla je mezi lidmi čím dál víc. Válečníci MMA by naopak měli jít příkladem, ukázat dětem, že jsou válečníci v kleci, ne před nebo po ní. Jde to s pokorou a jde se vyjadřovat jinak.

Jaké máte dojmy z Trash-talku, kde se Kincl i Vémola sešli a uráželi?

Slyším na ten Trash-talk vesměs negativní ohlasy, sám jsem to ale neviděl. Možná splnil účel a prodávají se víc lístky, ale každý mi říká: Viděl jsi to? No ty kráso, ten akorát urážel, ten machroval a moderátor, ten byl (ironicky) nejlepší. Z lidského hlediska by to mělo mít úroveň.

Jak doopravdy vnímáté pojetí, že jde o zápas o krále české MMA?

Když vyhraje Kincl, bude tady běhat, že je král, že porazil nejlepšího Čecha. To si já ale nemyslím, pro mě je nejvýš Jiří Procházka bojující v Japonsku, Viktor Pešta zápasící v Rusku a Lucie Pudilová v UFC. Ti tři jsou pro mě top, šli do ciziny a bojují s těžkými soupeři. Tohle vyřizování účtů… Nejsem samozřejmě manažer, nevím, jaká je jejich cesta a čeho chtějí dosáhnout, za mě se jenom polévka kolem Kincla a Vémoly přejídá.

Prostě si myslím, že v Česku může být pět až šest bojovníků, kteří by mohli bojovat s evropskou širší špičkou. Říkám širší, protože podle mě Kincl ani Vémola mezi úzkou špičku nepatří, za to ať mě klidně sežerou, to mi je jedno. A bylo by to pro českou MMA daleko lepší, vyhrávali by v zahraničí, otevírali by cestu pro další bojovníky.

Titul může vrátit „Pokud Kincl tvrdí, že je pro něj GCF mrtvé, ať si to říká. Pokud se mu ten pás, který z GCF má, nelíbí a poplivává nás, může se titulu vzdát, pás zabalit a vrátit, vždyť to je nejjednodušší,“ nabízí Hamršmíd, spolumajitel GCF, řešení.

Kdo je podle vás Patrik Kincl?

Znám ho od začátku, první zápasy měl pode mnou. Od návratu z Ruska akorát uráží, i moji ligu GCF, ve které je sám šampionem. Zápasník je samozřejmě výborný, o tom žádná, ale lidsky bych ho nedefinoval.

Je opravdu komplexní zápasník, jak prohlásil sám Vémola?

Ano, to vidím stejně, je chytrý, umí se dobře připravit. Myslím, že s Karlosem má šanci. Vémola je sice silný, ale dělá pořád to samé. Uvidíme, jestli jeho brutální síla bude stačit. Myslím, že Patrik neudělá chybu, aby odhalil záda, ví, že, když člověk inkasuje, i tak musí být neustále čelem. Nebál bych se říct, že lehkého favorita vidím v Kinclovi tím, že má více možností boje. Karlos postupem zápasu uvadá, vysiluje se, zato Patrik bude kondičně připravený.

Měl by Patrik Kincl šanci dostat se ze sevření na zemi?

Když ho Vémola na zemi bude chtít udržet, tak udrží, ale budou mu tím hrozně ubývat síly, celý zápas by to asi nezvládl.

A když Karlos Vémola zjistí, že jeho taktika „házet na hlavu“ nefunguje, má alternativu?

Nejsem trenér, ale zvenku jsem u něj plán B nikdy neviděl. Mám u Patrika víc plusů než u Karlose.

Vémola musí hodně hubnout, jak moc takové hubnutí bolí?

Sám jsem si to prožil, bolí to hodně, dva měsíce máte upravenou stravu, hodně pijete, pak zase nepijete a nejíte vůbec, tělo dostává „záhul“, kolabujete. Jestli se někdo musí dostat ze 100 kilogramů na 84, bolí to.

Vémola také tvrdil, že je důležité, jakým způsobem člověk prohraje, když tedy prohraje. Říkal, že si nechal v zápase zlomit ruku, aby nevypadal, že je slabý.

Je úplně jedno, jak člověk prohraje. Prohra je prohra. Já sám je nesnáším, ale je pro mě důležité, abych sám sobě hlavně mohl říct, že jsem v kleci nechal maximum. Prohrál jsi v první minutě? V poslední? No a? Tvůj soupeř trénoval stejně jako ty, pokud to dnešní maximum nestačilo, soupeř byl lepší, tak je důležité se moci podívat do zrcadla. A když cítím, že mi křupe ruka, zaplácám na podlahu a vzdám.

Přijde vám to tedy zbytečné?

Ano, přijde. Ale to je jeho styl vyjadřování, on je šampion, k němu to patří, neuráží, neplive.

Kam se česká, respektive československá MMA může v budoucnu posunout?

MMA je v Česku už dvacet let, za tu dobu se základna lehce zvedla. MMA je těžký sport, finančně nákladný. Jsme lokální region, ať si každý říká, co chce. Každý sport má nebo měl sportovce, které zná celá republika, Kvitová a Plíšková v tenise, Koukalová v biatlonu… To u MMA neplatí.