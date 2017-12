Česká kráska se topí v knihách. Čeká mě totiž maturita, říká plavkyně Svěcená

Kodaň (Od našeho zpravodaje) Po večerech pročítá díla od Shakespeara a jiných velikánů, v zemi kralevice Hamleta je ovšem hlavně kvůli plavání. Česká reprezentantka Lucie Svěcená se v dánské Kodani dvakrát probila do semifinále na nejkratších motýlkářských tratích. Na mistrovství Evropy v krátkém bazénu pokaždé obsadila 16. místo. „Jsem spokojená,“ tvrdí. Od sportu si brzy odpočine.

Svěcenou totiž čeká na jaře maturita a dvacetiletá kráska přemýšlí, kolik času hodlá věnovat tréninku a kolik učení.

V bazénu běžně tráví pět hodin denně, nyní se pokusí tuto dobu zkrátit. „Ze začátku to bude stejné jako teď, pak to budu snižovat a uvidíme, kde se to zastaví,“ přemítá Svěcená.

„Myslím si, že v době maturity budu hodně nervózní, tak asi budu muset tréninky úplně vynechat. Bude to těžké,“ přiznává.



Bez bazénu? Krize

Chvil ve vodě se bude vzdávat nerada.

„Nedokážu si to moc představit, protože v bazénu trávím každý den. Nemůžu bez toho být. Když netrénuji čtrnáct dní, tak už nám prostě krizi.“



Duše se jí rozděluje vedví. Ráda by zvládala obě role - svědomité studentky žateckého gymnázia i pilné plavkyně pracující na zlepšení techniky.

„Madam Butterfly“ chce zapracovat na svém motýlku, na kontinentálním šampionátu měla mimo jiné trable při obrátkách. Jednou si dokonce málem natloukla partie, jejichž názvy radši nevyslovila.

„Zlepšit techniku bude můj hlavní cíl,“ ví.



Tedy minimálně plavecký. Studijní výzvou je zase angličtina.

Z té má Svěcená u maturity obavy. „Největším strašákem je didaktický test z angličtiny, to bude hrozné. Chci, aby to už bylo za mnou. Doufám, že to nějak zvládnu.“

Ještě méně by při zkoušce z dospělosti uvítala česká rekordmanka matematiku. „To bych to rovnou mohla ukončit, kdybych měla maturovat z matiky,“ myslí si.

Dřímota nad knihami

Svěcená chce ve studiu pokračovat i po dokončení gymnázia, ráda by chodila na některou z pražských vysokých škol zaměřených na tělovýchovu.

Zase se jí ovšem vrací hamletovská otázka:

Dojíždět, či nedojíždět... Řeší, zda bude dál plavat za Žatec, nebo si najde nějaký klub v Praze.

Než se rozhodne, jistě uplave ještě spousty metrů. A přečte kvanta stránek. „Soustředím se povinnou četbu. Snažím se hodně číst, abych aspoň tu povinnou četbu měla za sebou a pak se mohla soustředit na ostatní předměty,“ povídá plavkyně.



Z dvaceti knih k maturitě jich přečetla už tucet. „Většinou ale nad nimi usnu,“ pobaví. Nad díly klasiků si pospí. Stejně jako to činí moudrá slova v uších hlupáků.