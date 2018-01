Česká dvacítka favorizovanou Kanadu v úvodu zaskočila. Nakonec ale podlehla 2:7

BUFFALO Česká hokejová dvacítka podlehla v semifinále mistrovství světa v Buffalu Kanadě 2:7 a bude hrát v pátek od 22:00 SEČ o 3. místo s domácími Spojenými státy americkými. Svěřenci trenéra Filipa Pešána tak budou mít ještě druhý pokus dosáhnout na medaili poprvé od bronzu z Grand Forks z roku 2005. Kanaďané se v noci na sobotu ve 2:00 SEČ utkají o zlato se Švédskem.

Hned v úvodní minutě prověřil hrdinu čtvrtfinále proti Finsku (4:3 po samostatných nájezdech) Kořenáře Steel, ale český tým pak aktivní hrou nedovolil Kanadě tlak. Když se k němu favorit v páté minutě na chvíli dostal, český gólman odolal.

V šesté minutě udeřili Češi. Nečas nejdříve přestřelil, ale o chvíli později rozjel protiútok se Zadinou, který se na pravém kruhu krásně uvolnil přes Clagueho a přes stínícího Nečase prostřelil Harta. Na druhé straně unikajícího Comtoise zastavil Šalda.

Vzápětí v deváté minutě fauloval Formenton a po Kautově přihrávce mohl zvýšit do odkryté branky Nečas, ale skákající puk trefil do horní tyče. Další možnost měl Kurovský.

„První třetina byla z naší strany naprosto parádní. Abychom takhle přehrávali Kanadu, to jsem ještě nezažil. Kanaďané se vztekali a v tu chvíli vůbec nevěděli, která bije. Z toho jsem byl nadšený. Potom jsme ale dostali hloupé góly při našich oslabeních a od druhé třetiny už to bylo jednoznačné,“ mrzelo obránce Libora Hájka.

Kořenář pak ještě kryl Raddyshův nebezpečný pokus, ale v 16. minutě při Kautově vyloučení za zdržování hry už inkasoval. Z pravého kruhu se trefil Steel, a protože se puk rychle odrazil od kamery v brance, sudí si ještě situaci prověřili u videorozhodčího.

Kanaďané se prosadili i při Michnáčově trestu, kdy Makarovu střelu tečoval Batherson. „Myslím si, že začátek zápasu byl z naší strany hodně slušný. Podle mě jsme Kanadu i zaskočili. Měli jsme velkou šanci zvýšit na 2:0, ale bohužel jsme ji neproměnili. Na kdyby se bohužel nehraje. Soupeř si - podle mě až trochu lacině - chodil pro naše fauly. Možná i vlastní nešikovností jsme jim přesilovky doslova nabídli,“ prohlásil kouč Filip Pešán.

V úvodu druhého dějství při Katchoukově trestu netrefil odkrytou branku Zadina a Hart si poradil s pokusy Michnáče, Nečase i Kauta.

Pak zesílila Kanada tlak, Kořenář odolával a po Comtoisově kličce stihl místo něj zasáhnout Šalda. Ten byl ale po následné souboji u českého brankoviště vyloučen za hrubost a Kanada byla v přesilovkách i nadále stoprocentní.

Podobně jako u druhé branky se prosadil tečí Makarovy střely Batherson. „Kanada proměnila všechny tři první přesilovky, co měla. V oslabeních jsme ztráceli hodně sil. Je to samozřejmě velmi zdrcující, když ze tří soupeřových přesilovek obdržíte tři góly. Potom se rozjel kanadský válec už naplno a pro nás to bylo hodně těžké,“ připustil Pešán.

Znovu hloupé fauly

Kanada pak už byla po český tým k nezastavení. Howden nabil před brankoviště Comtoisovi, který zblízka upravil na 4:1. Kořenář ještě kryl Katchoukovu možnost, ale pak si jej vychutnal Kyrou. V 37. minutě dovršil hattrick Batherson a do branky se postavil Škarek.

V rozhodnutém zápase Kanada na přelomu druhé a třetí třetiny při Safinově vyloučení poprvé v utkání neuspěla v přesilové hře. V 46. minutě ale přihrál Thomas Katchoukovi a poprvé kapituloval i Škarek. Dokonce ve vlastním oslabení pak měli obrovské šance Comtois a Formenton.

V polovině závěrečného dějství opět ukázal své střelecké schopnosti Zadina, který zmírnil prohru. Nadvakrát překonal Harta a se sedmi góly se dělí o vedení v tabulce střelců s Bathersonem a Američanem Bellowsem. „Myslím si, že kdybychom dali gól na 2:0, tak by zápas vypadal úplně jinak. Bohužel, znovu jsme udělali hloupé fauly a v oslabeních jsme inkasovali góly. Musíme se toho vyvarovat, protože pak se hrozně těžko hraje. Po inkasovaných gólech v oslabení už to bylo špatné. Myslím si, že kvůli tomu jsme s Kanadou nakonec prohráli,“ zhodnotil semifinálový duel útočník Filip Zadina.