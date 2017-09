Česká dominance na divoké vodě: kajakář Tunka bere z MS zlato, druhý byl Přindiš

PAU (FRANCIE) Kajakář Ondřej Tunka se stal senzačně mistrem světa ve vodním slalomu a navázal na předloňské zlato Jiřího Prskavce, jenž v roli obhájce titulu nepostoupil ze semifinále. Na druhém místě ve francouzském Pau navíc skončil Vít Přindiš, který na svého reprezentačního kolegu ztratil pouhé dvě setiny sekundy. Stříbro vybojovala také Tereza Fišerová v nové olympijské disciplíně kanoi žen.

Sedmadvacetiletý Tunka předvedl ve finále životní jízdu. Po devátém místě ze semifinále startoval jako druhý, dostal se suverénně do vedení a pak už jen sledoval, jak mu odpadají soupeři. Nejvíce se mu přiblížil letošní vítěz Světového poháru Přindiš, ale ani on na něj těsně nestačil.



Oba Čechy v čele překonal až poslední kajakář v závodě Peter Kauzer, jenž se po dojezdu mocně radoval ze třetího mistrovského titulu v kariéře. Slovinskému favoritovi však byla dodatečně připsána dvousekundová penalizace za dotyk sedmnácté branky, která ho odsunula na třetí místo 29 setin za Tunku.

Nečekaný vítěz byl z prožitého dramatu v cílovém prostoru rozklepaný. „Já se klepu celou dobu. Od té jízdy, co jsem dojel, tak jsem se klepal. Pořád nemůžu uvěřit tomu, co se teď stalo, je to krásné. Mně se jelo hrozně dobře. Neuvědomuju si, co jsem udělal špatně, nemohl jsem jet o moc líp,“ řekl Tunka, jenž trénuje ve skupině se sesazeným šampionem Prskavcem pod vedením jeho otce Jiřího Prskavce staršího.

Přindiš navzdory těsné ztrátě stříbro bral, i díky tomu, že ho překonal jen krajan. „Dvě setiny, co to je? Nic. Ale mám medaili z mistrovství světa a jsem hrozně šťastný. Samozřejmě kdybych vyhrál, tak ta euforie bude možná malinko větší, ale vyhrál Ondra, jsme dva na stupních, to je prostě úplně nádhera,“ uvedl Přindiš, jenž letos vyhrál tři z pěti závodů SP a jako první český kajakář v historii ovládl celý seriál.

Tunka s Přindišem zopakovali úspěch českých kajakářů z domácího mistrovství světa v Praze-Troji v roce 2013, které vyhrál Vavřinec Hradilek před Prskavcem.

Devatenáctiletá kanoistka Fišerová ve finále zajela čistou jízdu a navázala na stříbro z červnového mistrovství Evropy. Česká reprezentantka nestačila jen na Britku Mallory Franklinovou, na niž ztratila přes čtyři sekundy. Před třetí Anou Satilaovou z Brazílie měla druhá žena celkového hodnocení Světového poháru náskok více než sekundu a může se radovat z první seniorské světové medaile.

„To je něco neskutečného. Hlavně jsem si při té jízdě říkala, že to asi nebude stačit, že jsem tam měla něco špatně. Ale dojela jsem do cíle, byla jsem druhá, věděla jsem, že z toho bude placka, což byl pro mě nepopsatelný pocit,“ řekla Fišerová, jež ziskem stříbra zopakovala umístění Kateřiny Hoškové z minulého šampionátu v Londýně.

Favorizované obhájkyni titulu Jessice Foxové z Austrálie se finále nepovedlo a skončila šestá.

V disciplíně C2, kterou od příštích olympijských her nahradí v programu právě kanoe žen, obsadili Jonáš Kašpar a Marek Šindler těsně čtvrté místo. K medaili českým deblkanoistům chybělo 19 setin, ke zlatu pouze 1,04 sekundy.

Kašpar se Šindlerem jeli ve finále díky semifinálovému vítězství jako poslední a předvedli čistou jízdu. Hodně času však ztratili v desáté protivodné brance a druhá letošní medaile po bronzu z mistrovství Evropy jim unikla. „Udělali jsme dvě chyby, které nás stály čas. Jinak jízda nebyla vůbec špatná, zrychlili jsme oproti semifinále, kdy jsme s tou jízdou byli spokojení, ale prostě dneska to bylo vysoko a všichni jeli skvěle,“ uvedl zadák posádky Šindler.

Zlato navzdory dvousekundové penalizaci za dotyk branky získali domácí Gauthier Klauss a Matthieu Péché. Druzí byli se ztrátou pouhých sedmi setin slovenští bratranci Ladislav a Peter Škantárové, bronz brali Němci Robert Behling a Thomas Becker.