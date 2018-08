„Česká černá můra“ končí v čele komise sudích UEFA. Collinu nahradí Rosetti

CURYCH/PRAHA Pierluigi Collina po osmi letech odstoupil z vedení komise rozhodčích evropské fotbalové unie UEFA. Ve funkci ho nahradí jiný bývalý italský sudí Roberto Rosetti, který měl na starost zavedení videorozhodčích na nedávném mistrovství světa.

Osmapadesátiletý Collina, který ve stejné funkci působí i ve světové federaci FIFA, skončil z osobních důvodů. Během osmiletého působení v komisi se postaral o zavedení řady vzdělávacích programů za účelem zvýšení fyzické, technické i taktické úrovně rozhodčích.



Collina byl do čela komise jmenován v roce 2010 pět let poté, co ukončil rozhodcovskou kariéru. Během ní mimo jiné odřídil finále mistrovství světa v roce 2002 a také finále Ligy mistrů v roce 1999.