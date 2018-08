Česká bída na ME v atletice. Dálkař Juška skončil až dvanáctý

Berlín Roli favorita na mistrovství Evropy v Berlíně nezvládl dálkař Radek Juška a čekání na medaili pro českou výpravu se zase o něco protáhlo. Přestože český rekordman nastupoval do finále s modrým číslem lídra letošních tabulek, nevyšel mu ani jeden pokus a výkonem 773 cm obsadil až dvanácté, poslední finálové místo. Zlato získal Řek Miltiádis Tentóglu skokem dlouhým 825 centimetrů.

Výsledky ME v atletice: Finále: Dálka: 1. Tentóglu (Řec.) 825, 2. Heinle (Něm.) 813, 3. Nykyforov (Ukr.) 813, ...12. Juška (ČR) 773. Disk: 1. Gudžius (Lit.) 68,46, 2. Stahl (Švéd.) 68,23, 3. Weisshandinger (Rak.) 65,14,. Muži Desetiboj: 1. Abele (Něm.) 8431, 2. Škureňov (Rus.) 8321, 3. Žuk (Běl.) 8290, ...8. Doležal 8067 (11,06 - 712 - 14,03 - 202 - 49,42 - 14,58 - 45,81 - 480 - 62,67 - 4:41,27), 14. Lukáš (oba ČR) 7683 (11,12 - 699 - 14,04 - 187 - 50,60 - 14,67 - 39,41 - 460 - 64,19 - 4:37,03). Ženy 10.000 m: 1. Salpeterová (Izr.) 31:43,29, 2. Kruminsová (Niz.) 31:52,55, 3. Bahtaová (Švéd.) 32:19,34. Koule: 1. Gubaová (Pol.) 19,33, 2. Schwanitzová (Něm.) 19,19, 3. Dubická (Běl.) 18,81. Kvalifikace: Muži: 200 m - rozběhy: 1. Desalu (It.) 20,39, ...21. Jirka (ČR) 21,15 - nepostoupil. 400 m - semifinále: 1. Hudson-Smith ((Brit.) 44,76, ...16. Maslák (ČR) 45,59 nepostoupil. 1500 m - rozběhy: 1. Wightman (Brit.) 3:40,73, ...24. Holuša (ČR) 3:49,82 - nepostoupil. Oštěp - kvalifikace: 1. Vetter (Něm.) 87,39, ...10. Vadlejch 80,28, 12. Frydrych 79,74 - postoupili do finále, 19. Jílek (všichni ČR) 75,83 - nepostoupil. Ženy: 400 m - rozběhy: 1. Nielsenová (Brit.) 51,67, ... 24. Vondrová 53,21, 25. Symerská 53,25, 28. Z. Seidlová (všechny ČR) 53,38 - nepostoupily. 100 m př. - rozběhy: 1. Ndamaová (Fr.) 12,88. 400 m př. - semifinále: 1. Ryžykovová (Ukr.) 54,82, ...13. Hejnová (ČR) 56,03 - nepostoupila. Výška - kvalifikace: 12. Hrubá 186 - postoupila, 18. Pejchalová (obě ČR) 181 - nepostoupila. Trojskok - kvalifikace: 1. Papachrístuová (Řec.) 14,49.

Juška se ke svým skokům daleko za osm metrů z Turnova a Tábora ani nepřiblížil. Pro zpackané finále marně hledal vysvětlení. „Neměl jsem ani pomyšlení, že bych mohl takhle dopadnout. Vůbec nevím, co se stalo. Cítil jsem se dobře, myslím si, že nic závažného nevzniklo, že by se to mělo pokazit, ale nějak jsem to dneska nebyl já,“ řekl.

Výkon 813 centimetrů v poslední sérii navlas přesně vyrovnal. Stejně daleko skočil Ukrajinec Serhij Nykyforov, ale měl horší druhý pokus. Ještě lepší však byl v páté sérii Tentóglu a vybojoval první dálkařské zlato pro Řecko v historii.

Třetí zlato pro Polsko v Berlíně získala koulařka Paulina Gubaová. Posledním pokusem přehodila největší favoritku Němku Christinu Schwanitzovou o 14 cm výkonem 19,33 m. Německá vrhačka v posledních letech neměla v Evropě rovnocennou soupeřku a experti předpokládali, že potřetí za sebou získá evropské zlato. Hned prvním pokusem se dostala do vedení výkonem 19,19, ale technicky se jí nedařilo tak, jak je zvyklá. Už se nezlepšila a Gubaová toho dokonale využila.

Běh na 10.000 metrů vyhrála Lonah Salpeterová, původem keňská běžkyně ve službách Izraele v čase 31:43,29. Letos nejrychlejší Evropanka dokázala na trati „utahat“ i Turkyni Yasemin Canovou, která vyhrála v Amsterodamu pět i deset kilometrů, ale v Berlíně vyšla naprázdno.

Jakub Holuša pohřbil své medailové naděje v běhu na 1500 metrů už v rozběhu. Jeden z favoritů doběhl až pátý a čas 3:49,82 mu nestačil.

Do finále se nedostali ani Zuzana Hejnová, dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 m překážek, a exmistr Evropy na hladké čtvrtce Pavel Maslák.

Z tria oštěpařů z kvalifikace postoupili Jakub Vadlech a Petr Frydrych, přestože limit 82 metrů nepřehodili.

Do finále jde i výškařka Michaela Hrubá.