Janda se rozloučil se skoky desátým místem v týmech. Češi se nedostali do druhého kola

WISLA Družstvo českých skokanů na lyžích při loučení Jakuba Jandy s kariérou obsadilo v prvním kole závodu Světového poháru ve Wisle desáté místo. Svěřenci trenéra Richarda Schallerta v Polsku nepostoupili do druhého kola pro nejlepších osm týmů. První závod sezony Světového poháru skokanů na lyžích vyhrálo ve Wisle družstvo Norska před domácími Poláky a Rakušany.

Nepovedený závod Čechů korunovala dodatečná diskvalifikace Lukáše Hlavy, kvůli níž se družstvu započítávaly jen tři pokusy. Desáté místo však českému týmu patřilo i bezprostředně po skončení prvního kola, kdy ještě Hlavův skok platil. Na osmé Rusko ztratili Češi více než třicet bodů.



Nejlepší výkon 113 m předvedl Tomáš Vančura, jenž byl do Polska narychlo povolán po zranění Vojtěcha Štursy v páteční kvalifikaci. Hlava skočil 110 m, týmová jednička Roman Koudelka pouze 105,5 m a loučící se Janda v posledním pokusu kariéry o metr méně.

Politik Jakub Janda.

Devětatřicetiletý Janda se v sobotu oficiálně rozloučil se světem aktivního sportu. Dvojnásobný medailista z mistrovství světa a vítěz Turné čtyř můstků i Světového poháru se ještě v létě připravoval na olympijskou sezonu, ale své plány změnil poté, co byl v říjnu zvolen do Poslanecké sněmovny. V pátek se představil i v kvalifikaci, ale do nedělního individuálního závodu nepostoupil.



Norské kvarteto Johann Andre Forfang, Anders Fannemel, Daniel Andre Tande a Robert Johansson se z třetího místa po prvním kole dokázalo vyšvihnout na první pozici s 1023,8 body. Na druhé příčce skončili s totožným bodovým ziskem 1006,5 po osmi skocích domácí mistři světa Poláci a Rakušané.



V neděli je na programu úvodní individuální závod zimy s Koudelkou a Hlavou.