Češi inspirovali olympijskou rodinu. Český model parků pro OH se rozšíří do světa

Praha Olympijské parky, které při hrách v Soči a v Riu de Janeiro fungovaly v České republice, by měly vznikat také v jiných zemích. Projekt založený na českých zkušenostech schválil výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru, který na dnešním zasedání Asociace národních olympijských výborů (ANOC) v Praze prezentoval novou značku Olympijský festival. Několik států by se v rámci pilotního projektu mělo zapojit už při únorových zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Premiéru měl v roce 2014 olympijský park v Praze na Letné. Fanoušci tam mohli nejen sledovat přímé přenosy ze soutěží v Soči, ale mohli si také vyzkoušet různé zimní sporty a setkat se s úspěšnými reprezentanty. Loni při letní olympiádě v Riu vedle hlavního parku na Lipně fungovaly také parky v Pardubicích, Ostravě a Plzni. Dohromady je navštívil zhruba milion lidí, tři čtvrtiny z nich byly rodiny s dětmi.



Český nápad, jak lze fanoušky doma intenzivněji zapojit do olympijského dění, se ve světě zalíbil. „Český příklad je něco, co chce každý napodobit po celém světě. Přicházíme s novým konceptem, který by ten příklad měl přenést do světa. Je to nová značka Olympijský festival,“ řekl při zasedání ANOC zástupce MOV James MacLeod.

Olympijské festivaly budou organizovány národními olympijskými výbory v době konání olympijských her. Jejich cílem je propagovat tuto sportovní akci a oslavovat olympioniky. „Ukázalo se, že když to funguje v Čechách, tak není důvod, aby to nefungovalo jinde v Evropě. Ještě víc nás kontaktovali lidé z jiných kontinentů, tak pevně doufáme, že se to rozšíří,“ řekl dnes předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Pilotní projekty v zahraničí budou už při ZOH v Pchjongčchangu. „Určitě to bude ve Francii, určitě to bude v Itálii, určitě to bude u nás. Možná ještě Finsko, to uvidíme,“ řekl Kejval. Na jaře Češi dokončí manuál, který se pak prostřednictvím MOV bude šířit do ostatních zemí.

Je sice třeba zohlednit specifika různých zemí a kontinentů, ale základní myšlenka je podle Kejvala společná. „Zájem o olympiádu, když je ta olympiáda, je úplně enormní. Každý se dívá na tu televizi a svrbí ho prsty. Tak to už se jenom nabízí, aby se udělalo něco, aby se šlo blíž k těm lidem, ukázat jim sporty, umožnit jim společně fandit,“ řekl.

Mezinárodní olympijský výbor dal české myšlence jednotná pravidla, podle nichž musejí olympijské parky celosvětově fungovat. Ekonomický profit z toho česká strana mít nebude. „My nejsme komerční organizace. My jsme nadšení, když to někdo přebírá, protože ten princip ve sportu je úplně jiný než v byznysu. Tam je vítězství, když se šíří ta myšlenka, a ne z toho brát peníze,“ dodal Kejval.

V době olympijských her v Koreji chystá ČOV olympijské parky v Brně a Ostravě.