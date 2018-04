Čermák: Alkohol zatím létal jen vzduchem. Kouzlo Zábranského? Vzájemná důvěra

BRNO Mezi otázkami bafal z doutníku. Na sobě měl kapitán Leoš Čermák jen ponožky, trenýrky, kšiltovku a navlhlé tričko. „Alkohol zatím létal jen do vzduchu, ale to napravíme,“ sliboval 40letý hokejista z Komety Brno po zisku extraligového titulu.

A slavit bylo co! Kometa díky nedělní výhře 4:1 v Třinci stejným poměrem ovládla celé finále. A jako první se jí po 11 letech povedlo obhájit extraligový titul.

„Hvězdy, co nehrají pro tým, vám nic nevyhrají. Tady každý pracoval pro mančaft do posledního hráče. Nehrálo se na body, na individuální výkony a za ty roky se nám to dařilo v kabině uhlídat,“ lebedil si Čermák, dlouholetý vůdce brněnské party.

V play off jste prohráli pouze dvě utkání. Musel jste vůbec v play off zvednout v šatně hlas?

Pátrám v paměti... (přemýšlí) Myslím, že ani ne. Spíš když se nedaří, je dobré se uklidnit a když člověk vidí, že zápas nevyjde, není na místě se stresovat. Spíš jsme se povzbuzovali, abychom si věřili. Neměli jsme v play off žádný velký propadák. První finálový zápas nám to tam ze začátku napadalo (prohra 1:5), ale už ve třetí třetině jsme se nachystali na další zápas.

Čím to, že Kometa opět hladce prosvištěla k titulu?

Věděli jsme, co dokážeme. Loni nám to perfektně vyšlo, každou sérii jsme začínali venku a kromě prvního zápasu ve finále, se nám dařily první zápasy vyhrávat. Ale i tahle porážka nás motivovala, nastartovali jsme se. Táhli jsme za jeden provaz, kluci načasovali správně formu a je to krásný pocit.

Co prožíváte ještě?

Všechno se to mísí. Je to obrovská úleva, k tomu únava, play off stálo spoustu sil. Ale je to strašně příjemný vnitřní pocit, který hřeje. Jsem rád za Brno, za kluky, že se nám podařilo zopakovat loňskou jízdu a tu pohádku jsme dotáhli do konce.

V čem tkví kouzlo Libora Zábranského, který jako koučující majitel opět dovedl Kometu k titulu?

Je to jeho přístupem. On věřil nám, my věřili jemu. Výborně mezi sebou komunikujeme, nikdy na nás nepřenášel tlak. Vyhověl nám, když jsme něco potřebovali. Byli jsme na jedné vlně, bral nás jako rodinu a ta symbióza tam je. Věřil týmu a my věříme svému šéfovi.

Po titulu Zábranský avizoval, že zůstane v Kometě. Co vy? Láká vás vidina dalších extraligových medailí?

Člověk se toho nenabaží. Míříte k mým dalším krokům, že jo?

Ano. Sám Zábranský o vás tvrdil, že jste fyzicky připravený tak, že zvládnete hrát ještě klidně pět sezon.

To asi určitě ne (usměje se). Rána jsou těžká, uvidíme.

Takže máte jasno?

To v hlavě nemám. Žiju přítomností a tohle je daleko. Věk mám a ne malej. Nebudu předbíhat. Užiju si oslavy a uvidím co dál.

Nedávno jste oslavil čtyřicítku. Zvládnete při oslavách držet krok s mladšími spoluhráči?

Loni jsem jim stačil, tak se letos taky snad udržím. Žádný maraton nezačíná sprintem. Jsem vytrvalec jako na ledě. Myslím, že vydržím.