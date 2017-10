Čemu tím chtějí pomoct? Opusťte tribuny, chtěl kotel Sparty. Bičík nechápe

PRAHA Na Letné to stále bouří, nic na tom nezměnila ani nedělní vydřená výhra domácích 3:2 ve 12. kole nejvyšší domácí soutěže nad nenáviděným Baníkem. Domácí kotel vyzval okolo 21. minuty zbytek stadionu, aby opustil svá místa, pokud nesouhlasí se současným děním ve vedení Sparty. S pochopením se ale příliš nesetkal.

Sparta vedla od 8. minuty zásluhou penaltové trefy Josefa Šurala, měla navrch, tlačila se dopředu i díky šikovnosti svého špílmachra Tomáše Rosického.

Přesto kotel za brankou v té době domácího Davida Bičíka vyvěsil po 20. minutě následující výzvu: „Pokud nesouhlasíte se současným děním ve vedení Sparty, opusťte svá místo od 30. minuty do poločasu. Sparta není byznys, ale srdcová záležitost. Kdo nese za současnou situaci zodpovědnost, fanoušci, nebo Křetínského kamarádi?“

Reakce? Ve zmíněné minutě se zvedlo k odchodu vedle kotelníků už jen zhruba 200 fanoušků, většina z ohlášené návštěvy 9125 diváků zůstala na svých místech. Jako kdyby tomu osud chtěl, pět minut poté vyrovnal hostující Milan Baroš, který si následně rýpl do soupeře i jejich příznivců. Dle něj byla na Letné více než komorní atmosféra.

Pravdou je, že o atmosféru se skutečně starali daleko více hostující příznivci, než ti domácí. „Hostující fanoušky bych chtěl pochválit, byli opravdu slyšet. Co se týká těch našich… Já je na jednu stranu chápu, že na situaci mají nějaký názor a rozhodli se jej vyjádřit takhle. Nám to však v tuto chvíli nijak nepomůže,“ přiznal upřímně sparťanský brankář David Bičík.

„Mají na to právo, dávají poslední peníze, aby s námi jezdili po celé republice, a protest se proto dá pochopit, tím však netvrdím, že by to týmu prospělo,“ dodala domácí gólmanská dvojka.

A dle všeho má podobný názor i většina příznivců největšího českého klubu, který se po výhře 3:2 nad Baníkem udržel ve čtyřbodovém kontaktu se druhou Slavií i Olomoucí. Před Spartou pak o dva body ještě čtvrtý Liberec.