Cancellara nemá pokoj ani po konci kariéry. Bude prošetřen jeho údajný mechanický doping

AIGLE Mezinárodní cyklistická unie prověří obvinění švýcarské hvězdy Fabiana Cancellary z mechanického dopingu.

Bývalý americký závodník Phil Gaimon ve své právě vydané knize přišel s již několikrát zveřejněnou domněnkou, že čtyřnásobný mistr světa v časovce si během kariéry pomáhal motorem ukrytým v kole.

Cancellara, který se rozloučil s profesionální dráhou loni, to vždy popíral.



„Nebudu nikoho jmenovat, ale v profi cirkuse všichni říkali, že ten sr... měl nejspíš v kole motor. Kolo měl vždycky dobře chráněné a schované,“ uvedl Gaimon.

O možném mechanickém dopingu Cancellary se poprvé začalo spekulovat v roce 2010 poté, co jezdec přezdívaný Spartakus ovládl díky drtivým trhákům slavné klasiky Kolem Flander a Paříž-Roubaix.

Gaimon je přesvědčen, že Cancellara využil skrytý motor už v roce 2008 při vítězství v závodu Milán-San Remo.

„Jel mnohem rychleji než všichni ostatní. Ani ti, kteří pak byli usvědčeni z dopingu, mu nestačili,“ napsal jednatřicetiletý Američan, který strávil většinu kariéry mimo elitní závody.

Naposledy působil loni v týmu Cannondale, předtím byl ve WorldTour jen v roce 2014.

Předseda UCI David Lappartient uvedl, že unie si vyžádá další informace a obviněním se bude zabývat.

„Budeme to vyšetřovat, protože musíme zjistit, o co jde. Samozřejmě jsem slyšel všechny ty spekulace, jako každý, a chci do toho vidět. Budeme to vyšetřovat, protože od toho tu jsme,“ uvedl Lappartient.

„Víc k tomu teď říct nemohu, ale doufám, že se to v profesionální cyklistice nikdy nestalo. Kdyby to tak bylo, pro image cyklistiky by to byla katastrofa, a proto musíme bojovat. Chci, aby lidé a fanoušci u silnic věřili výsledkům, nám a našim kontrolním mechanismům,“ řekl šéf UCI.