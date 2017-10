Calgary zasáhla jágrmánie. Legendární šedesátosmička je úplně všude

CALGARY Halou se opakovaně ozývá jeho jméno, nejeden fanoušek má na sobě dres s osmašedesátkou. Nic neobvyklého? Jistě, vše by působilo až tuctově, kdyby se Jaromír Jágr v sobotu proháněl na ledě a zvedal akcemi diváky ve Scotiabank Saddledome ze sedadel.

Jenže český veterán proti Winnipegu ještě schází. Výmluvné. Ač zatím neodehrál za Calgary jedinou minutu, zažehl v kanadském městě nevídanou horečku.

Je mu pětačtyřicet let, celé léto zůstával bez smlouvy a kývl na skromný kontrakt za milion dolarů. To nezní jako popis hokejového spasitele, výrazné posily. Jenže pořád to je Jágr. Značka, která se stále prodává lépe než drtivá většina jiných.

Jágra přijali v Calgary jako opravdovou legendu, Kanada mu poprvé otevřela náruč a hned tuze zeširoka. Jeho noví spoluhráči si pochvalují, že příchod naganského šampiona je jasným znakem, že léta utrápený klub má vysoké ambice a chce vítězit.

„Je to znamení, jak vážně to myslíme. Chceme dosáhnout velkých věcí, zkušenější hráč než Jágr v NHL neexistuje. Ve svém věku by mohl být pro mnoho hráčů otcem. Když vstoupí do kabiny, máte k němu obrovskou úctu. Je to velký hráč,“ říká Michael Frolík.

Trenér Glen Gulutzan, který Jágra vedl už před čtyřmi lety v Dallasu, se opakovaně sklání před herním přehledem prošedivělého kmeta, jehož hokejové IQ považuje za bezkonkurenční.

„Pamatuju si, jak jsme v Dallasu stříhali klipy a jako celý trenérský štáb byli úplně u vytržení. Jágr na nich byl úžasný a my říkali: Bože, jak tohle dokázal? Umí dávat góly, umí nahrávat, zvládá všechno.“

Generální manažer Brad Treliving s ohromným respektem vítá mistra řemesla na nové adrese. V NHL na deváté. „Věřím, že nám dokáže pomoct.“

Na první start nespěchá

Příznivci Flames se předhánějí ve vytahování zajímavostí o kladenském patriotovi, o Jágrovi vědí všechno. Jágrův osobní fanklub je u vytržení. „Travelling Jagrs“ slibují, že budou za svým idolem létat napříč Severní Amerikou.

Jenže co sám Jágr? Má za sebou hektické dny. Ve středu odpoledne dorazil do hlavního města provincie Alberta a rovnou z letiště jel podepsat smlouvu.

Následovalo focení, rozhovory a další povinnosti. V televizi poté sledoval, jak si noví parťáci vedou bez něj v Edmontonu. Padli 0:3 po hattricku Connora McDavida a Jágr smekl: „Je prostě moc dobrý. Je možné, že dá sto gólů za sezonu.“

Ve čtvrtek si poprvé zatrénoval s mužstvem. „Necítil jsem se moc dobře. Jsem rád, že jsem přežil,“ přiznal.



Měl za sebou náročný přesun do Calgary, v jeho věku určitě aklimatizace nebyla vůbec snadná, zároveň mu chybí zápasová praxe (nehrál od dubna). Na svůj první start za Flames nespěchal: „Nebylo by moudré mě tam pouštět, kdybych se na to necítil.“

Značný díl hokejové veřejnosti přesto věřil, že nastoupí už v sobotu. Po ranním rozbruslení bylo jasno: dvojnásobný mistr světa trénoval jen s náhradníky, jeho místo ve třetí brázdě zabral Curtis Lazar. Gulutzan vše potvrdil novinářům. „Dnes ještě bez Jágra.“

Ono rozbruslení přineslo životní zážitek Toddu Fordovi – někdejší nadějný gólman nyní pracuje jako hasič, nicméně Calgary zrovna urgentně potřebovalo někoho, aby se postavil do branky.

Forda vzbudila textová zpráva a pak už neusnul. Upaloval na stadion, tolik si chtěl zachytat proti Jágrovi. „Byla to první věc, která mě napadla.“

Sháníte dalšího Jágra?

Ani on „jágrovskou“ horečku neuhasil. Na večerní utkání s Winnipegem dorazila řada diváků v trikotu svého nového hrdiny, pochopitelně nechyběli „Cestující Jágrové“, mezi nimiž už bylo i pár borců v tréninkových dresech Flames a také provizorní calgarský Jágr.

O tom, že už tak enormní nadšení může ještě eskalovat, se poté přesvědčili Jágrovi věrní při rozhovoru pro klubovou televizi.

Zezadu do něj totiž vpadl sám pětinásobný vítěz Art Ross Trophy. Vlasy sepnuté do culíku, široký úsměv na tváři. A v rukou vzácný suvenýr – podepsaný calgarský dres.

„Kluci, slyšel jsem, že mezi sebe sháníte nového člena. Teď jsem v Calgary, tak bych to mohl být já,“ pobavil Jágr své obdivovatele.

„Víte, jak to uděláme? Zkusím to na ledě, a když mi to nepůjde, přestanu hrát a přidám se k vám. Celý rok si budeme užívat,“ navrhoval.

Ano, zatímco jeho noví spoluhráči bojovali na ledě, on ještě zůstával v civilu. Měl na sobě antracitové tričko, mezi „Travelling Jagrs“ dorazil po jízdě na rotopedu.

„Musím jezdit, abych se dostal do formy,“ přiznal majitel dvou prstenů pro vítěze Stanley Cupu.

Nepůjde o nejsnazší úkol, v Calgary by k němu alespoň zprvu měli být trpěliví. Teprve se zabydluje, nestihl přípravný kemp a přece jen už není nejmladší.

Musí se sehrát s ostatními, zažít si herní systém. Flames hráli dnes v noci proti Anaheimu. „Snad příště už nastoupím,“ přál si Jágr. Nakonec svůj debut s plamenem na dresu znovu odložil.

Každý jeho krok však fanoušci začali bedlivě sledovat už minulý týden. Calgary totiž zasáhla jágrmánie.