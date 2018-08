Návrat ženy do formule 1 se blíží. ‚Po mužích toho žádám hodně,‘ říká mladá Kolumbijka

BUDAPEŠŤ/PRAHA Už je to nějaký pátek, co soupeřila s nejrychlejšími muži světa ve formuli 1 žena. Ano, sem tam si některá dáma vyzkouší testovací monopost, ten závodní je jim ale zapovězen od roku 1992. Změnit zavedené pořádky touží sličná pětadvacetiletá Kolumbijka Tatiana Calderónová.

Maria de Villotaová, Susie Wolffová, Carmen Jordáová, Simeone de Silvesterová a Danica Patricková.

Pětice žen, které chtěly zbourat bariéry mluvící o tom, že královna motorsportu je jen pro muže. Prvně jmenovaná za svoji snahu před pěti lety zaplatila životem, zbylé se vytratily z jiných, daleko méně závažných důvodů.

„Během dvou, tří let chci být ve formuli 1,“ prohlásila Calderónová už při březnovém prodloužení smlouvy se Sauberem, týmem F1.

Jezdkyně seriálu GP3 Tatiana Calderonová pózuje s Mikou Häkkinenem.

„Je velmi pilná. Jako závodnice se hodně posunula, v posledních letech zlepšila své mentální a psychické dovednosti,“ přidal na jaře její šéf Frederic Vasseur.

Nejen pilná, ale také sebevědomá.

Nyní, v průběhu sezony, kterou tráví v nižší sérii GP3, v rozhovoru pro stránky této série zaznělo:

„Žádám toho po ostatních členech týmu hodně, protože sama se v technice vyznám a vím, jak být rychlejší. I proto potřebuji být s mechaniky na jedné vlně, nicméně tuším, že to pro jejich ego musí být těžké pracovat pro ženu.“

Sama říká, že při závodění je klíčové uspět v souboji se stopkami, protože jen ty ukážou, jak na tom jste.

Letos v tomto ohledu ale příliš nezáří. Zatímco loni získala v patnácti závodech bodů sedm, nyní má po deseti na kontě jediný. I přesto se svého snu nevzdává:

„Bude to ale těžké, protože je obtížné přijít do nového týmu a získat respekt od inženýrů a ostatních závodníků.“

Calderónová závodí již od svých devíti let. Lásku k rychlým kolům zdědila po svém otci, který se chtěl odmala stát závodníkem, ale jeho matka, babička Tatiany, mu to nikdy nedovolila.

To malé Tatianě v její zálibě nikdo nebránil, byť se bratr Felipe jejím začátkům v motokárách posmíval.

„Jsou to holčičí závody,“ říkával. Ona to nevzdala, šla si za svým cílem. Přes silnější motokáry až do seriálu EasyKart, který do Kolumbie přinesl bývalý závodník F1 a její krajan Juan Pablo Montoya.

Právě díky úspěšnému působení v tomto seriálu se podívala do Evropy. Své mužské soupeře více či méně úspěšně pronásledovala v závodech formule Mazda, F2000 nebo F3.

V posledně jmenované závodní sérii zaznamenala svůj největší úspěch, když si v roce 2013 dojela na německém Nürburgringu pro třetí místo.

Mimochodem, že již nyní bourá určité bariéry, dokazuje i skutečnost, že se v ní vidí stále více mladých dívek, které inspiruje podobně jako slavné fotbalistky či atletky. „Začala jsem si toho všímat až letos,“ přiznává Calderónová.

„Potkávala jsem mladé holky a ony mi říkaly, že jsem jejich vzorem. Nečekala jsem to, protože nezávodím kvůli slávě, ale proto, že miluji rychlost a auta.“

Jezdkyně v seriálu GP3 a kandidátka na post v F1 Tatiana Calderonová.

Ve formuli 1 se zatím v barvách Sauberu rozkoukává coby testovací jezdkyně na simulátorech. Nabírá zkušenosti.

A čeká na svoji šanci, kterou by dle respektovaných motoristických webů dříve či později dostat měla.

Šanci ukázat, že je lepší než Italka Giovanni Amatiová, která v roce 1992 absolvovala tři kvalifikační pokusy v barvách Brabhamu. Ani jednou se nevešla do časového limitu a do závodu se neprobila.