Bývalý kouč Chelsea Villas-Boas skončil při debutu na Dakaru kvůli nehodě

San Juan de Marcona (Peru) Fotbalový trenér André Villas-Boas Rallye Dakar nedokončí. Jeho premiéra na slavné soutěži skončila ve čtvrté etapě havárií, po níž musel být portugalský kouč převezen do nemocnice kvůli bolestem zad. První vyšetření nepotvrdilo vážnější zranění, přinejmenším vyloučilo zlomeniny.

Čtyřicetiletý bývalý kouč Chelsea, Porta či Tottenhamu ve čtvrtém soutěžním dnu nezvládl v dunách jeden ze skoků a po čelním nárazu nemohl dál pokračovat. „Dakar pro nás bohužel skončil. Vyřiďte všem, že Ruben (spolujezdec Faria) i já jsme v pořádku,“ vzkázal Villas-Boas prostřednictvím instagramu.



„Je to škoda, do té doby to byl velmi povedený debut na Dakaru,“ litoval Jean-Marc Fortin, ředitel týmu Overdrive, který dal Villasovi-Boasovi šanci splnit si dlouholetý sen. Po třech etapách mu patřilo 41. místo s šestihodinovou ztrátou na čelo pořadí.

Villas-Boas je známý jako nadšený motocyklista. V minulosti se účastnil offroadových závodů, start v Rallye Dakar na motocyklu mu ale rozmluvil přítel. Slavné soutěže se v roce 1982 zúčastnil také jeho strýc Pedro.