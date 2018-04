Být jen na snídani a tamponech? To je úplný nesmysl, řekl bývalý kouč Koukalové

PRAHA Téma kolem poruchy příjmu potravy elitní české biatlonistky Gabriely Koukalové v posledních hodinách rezonuje tuzemskou sportovní scénou. Úřadující Sportovkyně roku se ze svých problémů vyznala v knížce „Jiná Gabriela Koukalová“.

„Prošla jsem spoustou různých diet. Od mléčné přes rýžovou až po další kraviny. Když jsem závodila, pořád jsem si hlídala váhu. Pokud jsem viděla, že jsem na tom relativně dobře, tak jsem si dala snídani i oběd, ale večeře už šla ven,“ svěřila se jedna z nejlepších světových biatlonistek mimo jiné ve své knize.

V ní také prozradila, že se s problémy potýkala od juniorských let kvůli tehdejšímu trenérovi juniorské reprezentace. „Třeba to nemyslel zle. Možná to bylo z nedostatku znalostí psychologie a práce s mládeží,“ tvrdila Koukalová.

„Každý rozumný člověk, který prošel vrcholovým sportem, musí uznat, že to, že jedla akorát snídaně a že byla na nějakých těch tamponech (odličovací tampony namočené ve vodě jsou technikou, kterou pro hubnutí používají modelky a Koukalová o ni ve spojitosti se sebou také mluvila), je úplný nesmysl, protože to by asi nikdy takhle nesportovala a nezávodila,“ řekl pro Radiožurnál Jindřich Šikola, jeden z jejích bývalých trenérů právě z juniorských časů.

Zda byl právě on tím koučem, o kterém ve své knize mistryně světa a vítězka Světového poháru mluví? „Jestli je to myšleno na mě? Opravdu si nejsem jistý, že bych to někdy do takového extempore dostal, protože to skoro vypadá, jako bych ji kvůli stravě šikanoval. Pokud si vzpomínám, tak jsem s ní zase tolik do styku nepřišel. Trénovala s rodiči, jeden rok s nimi byla na mistrovství světa, já jsem pak šel k ženám,“ dodal.