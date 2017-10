Být druhý v lize, nebo vyhrát pohár? MOL Cup získal na důležitosti díky Evropě

PRAHA Je výhodnější získat druhé místo ve fotbalové lize, nebo vyhrát domácí pohár? V předchozích letech jasná priorita se pro české kluby v letošním ročníku může změnit. Nové pořádky přicházejí s postupy do příštího ročníku evropských pohárů.

Plzeň mašíruje k titulu, s jedenáctibodovým náskokem po jedenácti kolech si jde pro účast v základní skupině Ligy mistrů, která s sebou přináší bonus 12,7 milionu eur, v přepočtu přibližně 336 milionů korun.

Podmínkou samozřejmě je, že letošní vítěz Ligy mistrů ve své soutěži skončí na pozicích, které zajišťují přímý postup, což je velmi pravděpodobné. A pak má český šampion jistotu milionového pokladu. Pokud ne, půjde do závěrečného předkola kvalifikace.

Jelikož Plzeň má takřka nedostižný náskok, což v minulých týdnech odkývali i trenéři Slavie či Sparty, o co se vlastně hraje?

Program Mol Cupu – osmifinále Dnes

Olomouc - Jablonec (17.00) Teplice - Hradec Králové (18.00) Zítra

Domažlice - Mladá Boleslav (14.30) Vlašim - Zlín (15.00) Sparta - Baník Ostrava (17.00) Jihlava - Slavia (18.00) 1. listopadu

Slovan Liberec - Karviná (16.30) 10. listopadu

Viktoria Plzeň - Slovácko (18.00)

Dvanáct klubů včetně tří z nižších soutěží bude dnes a zítra bojovat v osmifinále Mol Cupu, zbývající dva duely jsou odložené na příští a následující týden.

A buďte si jistí, že trenéři postaví to nejlepší. Bez ohledu na postavení v nejvyšší soutěži. Ještě nikdy v české historii triumf v domácím poháru nebyl tak lákavý.

Pravda, už letos šel do skupinové fáze Evropské ligy vítěz domácího poháru přímo, ale Zlín měl štěstí na shodu několika okolností v Premier League. Příští rok má vítěz českého poháru díky silnému koeficientu účast jistou bez ohledu na další podmínky. To je zásadní novinka.

Nemusí do žádné kvalifikace, nečekají ho nástrahy předkol. Za účast v základní skupině každý z osmačtyřiceti klubů dostane bonus přibližně 70 milionů korun.

Ve hře je třináct prvoligových klubů (všechny kromě Dukly, Bohemians a Brna), dva druholigové (Vlašim, Hradec) a jeden třetiligový (Domažlice).

Dřív přehlížená soutěž nabrala na prestiži. Vyhrát čtyři utkání a klub má na podzim 2018 zajištěné poháry.

Nebo je snad lepší soustředit se na nejvyšší soutěž jako v minulosti, vybojovat druhou příčku a žít sen o Lize mistrů? S rizikem, že do pohárů nemusí postoupit vůbec?

Posuďte sami, co čeká kluby příští rok v létě.

Český vicemistr půjde do 2. předkola Ligy mistrů do nemistrovské části, což je novinka, dosud druhý tým hrál o Ligu mistrů od 3. předkola.

Narazí na druhého v pořadí z jedné z těchto soutěží: Turecko, Nizozemsko, Řecko, Švýcarsko a Rakousko. V poslední sezoně na druhém místě skončily kluby Istanbul Basaksehir, Ajax, AEK Atény, Young Boys Bern a Austria Vídeň.

Pro českého vicemistra je zásadní, aby v létě druhé předkolo zvládl.

Jednak bude mít dál šanci bojovat o Ligu mistrů a zároveň jistotu základní skupiny Evropské ligy, kam nově půjdou poražení z 3. předkola Ligy mistrů nemistrovské části.

Rozmanitá cesta vicemistra

Pokud první výzvu nezvládne, dostane šanci v třetím a pak případně ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Ale to je zároveň velmi složitá cesta, což letos poznaly Sparta i Mladá Boleslav.

Vítěz 3. předkola Ligy mistrů postoupí do závěrečného play off, odkud vede cesta buď do skupiny a ke stovkám milionům, nebo zase „jen“ do Evropské ligy. To se nemění.

Pro vicemistra se tak nabízí rozmanitá cesta, jež je však plná zádrhelů. Nemůže si totiž vybrat a musí podstoupit riziko v druhém předkole Ligy mistrů, odkud by ho neúspěch poslal do kvalifikace Evropské ligy.

Je proto lepší vyhrát pohár, nebo brát stříbro v lize?

Pokud český pohár vyhraje tým, který skončí na prvním nebo druhé místě ligové soutěže, sladkou odměnu v podobě přímého postupu do Evropské ligy získá třetí tým nejvyšší soutěže.