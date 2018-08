Byli jsme lepší než soupeř, ten ale bohužel dal gól z ničeho, mrzí Trpišovského

PRAHA Pochválil své svěřence za dobrý výkon, výsledek jej však zklamal. Kouč Slavie Jindřich Trpišovský si myslí, že jeho tým měl v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev vyhrát, přesto i po výsledku 1:1 věří, že mají sešívaní solidní šanci na postup.

„Pro mě jsou to rozpačité pocity, Dynamu jsme se postavili čelem, a kdybychom nedostali gól, mohli bychom to hodnotit pozitivně. Až na prvních dvacet minut, kdy jsme byli nervózní, jsme hráli dobře. A řekl bych, že jsme v zápase byli lepší než soupeř,“ řekl Trpišovský na tiskové konferenci po zápase.

Trenére, berete výsledek 1:1 do odvety?

Ve druhé půli jsme je zatlačili, bohužel jsme doplatili na špatnou produktivitu. Pak jsme dostali gól po velice zvláštním vhazování, jsem ale rád, že nás to nesrazilo a zaslouženě jsme vyrovnali. Musím uznat, že to byl z naší strany dobrý výkon, ale mrzí mě, že jsme dvě jasné gólové hlavičky nezakončili gólem.

Jak jste ze své pozice viděl gól, který jste v 82. minutě inkasovali?

Z banální situace jsme dostali blbý gól, jde jasně na náš vrub. Nesmyslně jsme po autu vystavovali Verbiče do ofsajdu místo toho, abychom mu šli do těla. Je to velká chyba, hráči měli pokračovat ve hře, i když byl ve hře druhý míč. Na to si příště musíme dát pozor.

Přitom Kyjev jste až na šanci v úvodu zápasu do ničeho nepustili...

Dostali jsme gól prakticky z ničeho, měli za celý zápas jen dvě šance, když připočítáme jejich velkou šanci ve třetí minutě, kterou vyrazil Ondra Kolář. Výsledek 1:1 mě mrzí, protože 0:0 by pro nás byl výhodnější. Na druhou stranu jsme ukázali ve druhé půli naší sílu.

Co pro vás znamená tento výsledek do odvety v Kyjevě?

Pro nás znamená tento výsledek tam dát gól. Pro nás se nic nemění, stejně bychom tam jeli dát gól, i kdybychom třeba doma vyhráli. Dneska se ukázalo, že když jste aktivní, tak můžete dostat pod tlak jakékoliv mužstvo. A tak budeme chtít hrát i v Kyjevě. Nejdřív ale musíme zvládnout zápas v pátek v Mladé Boleslavi, to je pro nás další zápas Ligy mistrů.