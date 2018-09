Byla to špatná komedie. Serena se chovala špatně, myslí si Navrátilová

NEW YORK Jako dlouholetá bojovnice za ženská práva se Martina Navrátilová postavila za názor Sereny Williamsové, že rozhodčí neměří ženám a mužům stejně. Zároveň se však postavila proti tomu, jak se Američanka chovala ve finále US Open proti mladičké Japonce Naomi Ósakaové, kterou bučení publika po zápase rozplakalo.

„Byla to špatná komedie. Serena se chovala špatně. Finálový zápas, vypjaté emoce, křivdy z minulosti, to všechno podle mě zapříčinilo její hysterické chování,“ napsala osmnáctinásobná grandslamová vítězka pro New York Times.

Zároveň však šestatřicetileté Williamsové dává zapravdu v tom, že rozhodčí neměří tenistkám a tenistům stejně.

„Serena má částečnou pravdu v tom, jak jsou trestány prohřešky žen a mužů v tenise. A nejen v něm. Existuje dvojí metr,“ přiznává jednašedesátiletá Češka ve svém sloupku.

„To ale nic nemění na tom, že její protesty ve finále US Open proti hlavnímu rozhodčímu byly chybné. Ramos pak neměl jinou možnost než ji potrestat tak, jak ji potrestal,“ podotkla Navrátilová.

Williamsová, která stejně jako letos ve Wimbledonu neuspěla ve finále a nevyrovnala rekord Margaret Courtové v počtu titulů, však podle Navrátilové zaslouží pochvalu alespoň v tom, jak uklidňovala diváky i brečící Ósakaovu.



„Serena se k ní zachovala absolutně profesionálně. V tomto ohledu předvedla opravdovou šampiónku v její nejlepší podobě,“ dodala Navrátilová.