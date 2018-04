Byl McDavid nejužitečnější? O Hart Trophy se letos uchází dlouhý zástup borců

PRAHA O nejproduktivnějším hráči posledních dvou sezon NHL není pochyb. Útočník Connor McDavid podruhé za sebou suverénně vyhrál bodování základní části (108 bodů) a stal se prvním hráčem od dob Jaromíra Jágra (1999/2000 a 2000/2001), který obhájil Art Ross Trophy pro nejlépe bodujícího hráče ligy.

Byl však mladý kapitán Edmontonu i nejužitečnějším hráčem?



„Kdyby šlo o nejlepšího hráče ligy, není pochyb, že by Connor trofej obhájil. V lize ale letos byli pro svůj tým užitečnější hráči než McDavid,“ soudí legendární obránce Scott Stevens.



Podívejme se na nejžhavější adepty.

Taylor Hall (New Jersey)

Bývalý McDavidův spoluhráč z Edmontonu zažil životní sezonu. Co na tom, že v bodování ligy je „až“ šestý (93 bodů). Šikula na křídle první řady New Jersey dotlačil pět let se trápící Devils konečně do play off. Chtělo by se dodat – doslova sám. Jak jinak vysvětlit, že druhý nejproduktivnější hráč týmu Nico Hischier má o 41 bodů méně než on. A to Hall ještě pro zranění šest zápasů vynechal.

„Taylor přesně plní význam slova nejužitečnější. Bez něj by Devils byli bez šance,“ říká Stevens o hvězdě týmu, kde prožil nejúspěšnější část své kariéry.

Pro šestadvacetiletého útočníka to budou teprve první vyřazovací boje v kariéře. V závěru sezony ale chladnokrevně rozhodoval zápasy, i tím si řekl o cennou trofej.

Nathan MacKinnon (Colorado)

Velmi podobný případ jako Hall. V 74 zápasech nasbírala další bývalá jednička draftu 97 bodů. Úchvatná bilance pro dvaadvacetiletého útočníka. I MacKinnon dokázal podceňovaný tým dotáhnou až do play off. Vždyť Colorado v loňské sezoně bylo suverénně nejhorším celkem soutěže.

V půlce sezony byste jen těžko hledali dominantnějšího hráče. Nevyšel mu pouze závěr sezony, kdy 10 zápasů čekal na gól. Ten přišel až v nejdůležitější možný moment, v zápase o všechno proti St. Louis.

Claude Giroux (Philadelphia)

Bývalý trenér Flyers Peter Laviolette jej při play off 2012 označil za nejlepšího hráče ligy. Giroux v derby proti Pittsburghu dominoval nad všemi. Téměř sám poslal rivala na dovolenou. Od té doby se však k takovým výkonům nikdy nepřiblížil.

V letošním ročníku se kapitán Philadelphie přesunul z centra na křídlo a zářil. Se 102 body se stal druhým nejproduktivnějším hráčem ligy. Navíc vládl v závěru sezony – osm gólů v pěti utkáních katapultovalo Flyers do play off.

Anže Kopitar (Los Angeles)

Stejný obrat jako u Girouxe. Slovinský kapitán Kings se po protrápeném loňském ročníku opět stal hlavním tahounem týmu. Po vyhazovu úspěšného, ale v kabině již nepříliš oblíbeného kouče Darryla Suttera ožil. Na své straně měl další tahouny (Drew Doughty, Jonathan Quick).

Třicetiletý lídr však v týmové hierarchii ostatní výrazně převyšoval. Nasbíral o 31 bodů víc než druhý v bodování Dustin Brown. Bez dvojnásobného vítěze Stanley Cupu by Los Angeles jen těžko postoupilo do play off.

Connor McDavid (Edmonton)

O největší hvězdě současné NHL už byla řeč. Suverénní vítěz bodování ale není hlavním favoritem na zisk Hart Trophy. Proč? McDavid na rozdíl od ostatních adeptů nedotáhl Oilers do play off, což je pro volící novináře zásadní faktor.

Přesto McDavid dominoval. Při rovnovážném stavu na ledě nasbíral 84 bodů – nejvíce ze všech hráčů NHL za posledních 22 let. „Navíc ve slabém týmu nasbíral 20 plusových bodů, ani to ale zřejmě na Hart Trophy stačit nebude,“ věští expert stanice Sportsnet.ca John Shannon. Podle všech předpokladů se jedenadvacetiletá hvězda bude muset spokojit s Ted Lindsay Trophy pro nejlepšího hráče voleného svými kolegy.

A další adepti: Jevgenij Malkin (Pittsburgh), Nikita Kučerov (Tampa), Blake Wheeler (Winnipeg), Brad Marchand (Boston). Vítěze se dozvíme na galavečeru v druhé polovině června.