Budou v Rusku přerušovat zápasy? Rasismus na stadionech nemizí ani před MS

Praha Počet případů rasismu na fotbalových stadionech v Rusku se za poslední rok podle průzkumů světových agentur až zdvojnásobil, což není před blížícím se světovým šampionátem nijak pozitivní zpráva. Navíc většina případů podle jejich závěrů skončí bez potrestání.

Moskevská agentura Sova Centre a pod UEFA patřící FARE (Football Against Racism in Europe) Network narazili při svých výzkumech v probíhající sezoně v Rusku na 92 případů projevů rasismu na fotbalových stadionech, v předchozích dvou letech jich bylo dohromady 83.



„Je prakticky jisté, že na světovém šampionátu dojde k projevům rasismu ať už na stadionech, nebo v jejich okolí. Otázkou pouze je, kolik takových incidentů bude a jak budou vážné,“ říká ředitel agentury FARE Piara Powar. „Vzhledem k tomu, jak se šampionát blíží, je jasné, že se rasismus do té doby nepodaří vymýtit úplně. Snažíme se tedy zaměřit na to, abychom počet případů a jejich vážnost alespoň částečně minimalizovali,“ dodává.

Fanoušci řádí před semifinále Ligy mistrů Liverpool vs. AS Řím. (ilustrativní snímek)

Ruští fanoušci, kteří jsou kromě projevů rasismu neblaze proslulí i svými výtržnostmi, se nejvíce zaměřují na fotbalisty černé pleti. Například brazilský útočník ve službách Zenitu Petrohrad Hulk v loňském rozhovoru přiznal, že rasistické narážky na svou osobu slýchá při každém venkovním zápase svého týmu. „Nejhorší je, že s tím nikdo nechce nic dělat. Ruskou fotbalovou unii to nezajímá, rozhodčí dělají, že to neslyší. Takhle se nikdy nikam neposuneme,“ stěžoval si Hulk.

S obviněními nesouhlasí

Agenturám se navíc nelíbí, že v Rusku neexistuje dlouhodobé řešení celé situace a problémy se řeší vždy jen aktuálně. „Ruský fotbalový svaz se v poslední době zlepšil a stále častěji uděluje klubům pokuty za chování jejich fanoušků, nemá však žádný dlouhodobější plán, jak s rasismem na stadionech bojovat a jak mu předcházet,“ pokračuje Powar.

Představitelé ruského fotbalu se zprávou nesouhlasí a tvrdí, že rasismus v Rusku není horší než v ostatních zemích. Podobný názor má i technický vedoucí českého národního týmu Jaroslav Dudl. „Nemyslím si, že by tam byl s rasismem takový problém. V ruské lize působí opravdu velké množství fotbalistů z Afriky, Jižní Ameriky i Asie, a kdyby je rasismus na stadionech tolik trápil, ani by do Ruska neodcházeli a šli hrát někam jinam,“ tvrdí Dudl.

Zmíněné agentury ale nesouhlasí. Zaměřily se primárně na průzkum pořadatelských měst šampionátu a v osmi z celkových jedenácti objevili v aktuální sezoně několik případů rasismu.

Maročtí fanoušci slaví postup na MS. (ilustrativní snímek)

Nevhodné chování ruských fanoušků navíc přesahuje i na mezinárodní scénu. V poslední době například fandové CSKA Moskva použili rasistické transparenty při zápasu svého týmu na hřišti AS Řím. Špatnou zkušenost s ruskými chuligány měli i na posledním světovém šampionátu v Brazílii.

Ostuda s Francií

Ve zprávě se dále hovoří například o loňském incidentu ghanského záložníka Emmanuela Frimponga, který při svém působení v Ufě dostal od Ruské fotbalové unie trest na dva zápasy za vulgární gesto směrem k fanouškům Spartaku Moskva. Frimpong se obhajoval, že celý zápas musel poslouchat rasistické urážky na svou osobu. Neshody Frimponga s vedením ligy vyústily až k jeho odchodu z Ruska.

Další případ z loňského srpna popisuje, jak fanoušci CSKA při utkání s Machačkalou házeli na hřiště po vystřídání jednoho z hráčů černé pleti banány. To samé se stalo už před šesti lety brazilské legendě Robertovi Carlosovi.

Nejnovější je pak měsíc starý případ při přátelském zápase Rusů s Francií, konaném v Petrohradě. Francouzi sice zvítězili 3:1, vyslechli si však spousty rasistických nadávek směrovaných hlavně k Paulu Pogbovi a Ousmanovi Dembélému. Podle borců z Manchesteru United a Barcelony po většinu zápasu na padesátitisícovém stadionu zněly zvuky imitující opice. Případ není dodnes definitivně dořešen.

Fanoušci na stadionech budou mít během MS ve fotbale jasno o tom, proč rozhodčí zkoumá video.

„Čekám, jak FIFA na projevy rasismu na šampionátu zareaguje, jestli přijdou, a myslím si, že přijdou,“ říká francouzský mistr světa z roku 2004 Lilian Thuram, který je ambasadorem UNICEF proti rasismu. „Myslíte si, že přeruší zápas, jak je to napsáno v regulích? O tom pochybuji. Pokud by to opravdu brali vážně, zápas by přerušili.“

Tak schválně, jak to bude v červnu a červenci vypadat?