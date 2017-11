Budou hry v Koreji bez ruské hymny? Chtějí nás definitivně ponížit, bouří se země

Moskva Mezinárodní olympijský výbor (MOV) podle informací deníku New York Times zvažuje, že by na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu nesměla ruská výprava na zahajovací ceremoniál a nehrála by v průběhu her ruská hymna. Z Ruska se vzápětí ozvaly velmi rozhořčené reakce na tyto spekulace, senátor Alexej Puškov dokonce vyzval k bojkotu. MOV plánuje rozhodnutí ohledně účasti ruských sportovců v Pchjongčchangu zveřejnit v prosinci.

Postih pro ruské sportovce MOV zvažuje kvůli systematickému dopingu v Rusku a na olympijských hrách v Soči. Kvůli údajným podvodům během olympiády v roce 2014 byli doživotně z olympijských soutěží diskvalifikováni běžci na lyžích Alexandr Legkov a Jevgenij Bělov. Oba se proti tomu chtějí bránit.



Kompletní závěry ještě dvě vyšetřovací komise MOV nepřinesly. List New York Times uvedl, že je ve hře účast ruských sportovců v omezeném režimu. Výprava by nesměla na slavnostní zahájení her a při olympiádě by se nehrála ruská hymna. Ruské představitele to pobouřilo. „Neexistuje žádné vyjednávání. Tohle je snaha o ponížení Ruska,“ řekl agentuře R-Sport poslanec Státní dumy Michail Děgťarjov.

Za nepřijatelné to považuje i jeho kolegyně Světlana Žurovová, olympijská vítězka z Turína v rychlobruslení na 500 metrů. „Co to je? Byli by sportovci, ale nebyla by žádná země,“ rozčilovala se. Senátor Puškov šel ještě dál. Na twitteru napsal, že by Rusko mělo bojkotovat olympiádu na protest proti „triumfu rusofobie“.

Američtí novináři lžou

Ruský ministr sportu Pavel Kolobkov byl však zdrženlivější, protože se nejedná o oficiální informace. „Náš tým dostal pozvání k účasti na hrách 2018 a trénuje na soutěže podle plánu. Žádné jiné oficiální dopisy jsme neobdrželi a nepovažujeme za nezbytné reagovat na neověřené informace,“ řekl agentuře TASS. Poslanec Dmitrij Sviščev považuje informace amerického listu za nepravdivé. „Chtějí vidět, jak budeme reagovat,“ poznamenal.

Kvůli dopingovému skandálu v Rusku je ve hře i plošný zákaz účasti ruských sportovců na únorové olympiádě. Uvažovalo se o tom už před letními hrami v Riu, ale MOV nakonec nechal rozhodnutí na jednotlivých sportovních federacích. Do Ria tak nesměli například ruští atleti, ale v jiných sportovních odvětvích Rusové závodili.

Prezident MOV Bach ale minulý týden při zasedání Asociace národních olympijských výborů (ANOC) v Praze upozornil, že situace je jiná než před Riem. Tehdy se totiž jednalo o systematický doping v Rusku, nikoliv přímo na olympijské půdě jako v roce 2014 v Soči. Nyní se to proto mnohem více týká MOV.