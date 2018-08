Bude to svátek fotbalu, těší se na utkání se Sevillou záložník Houska

Olomouc Tak věhlasný soupeř už v Česku dlouho nehrál. V Olomouci se dnes od 19 hodin představí v rámci play off Evropské ligy FC Sevilla, který soutěž ovládl pětkrát za posledních třináct let. A v jeho brance bude česká reprezentační jednička Tomáš Vaclík.

Dlouho dopředu vyprodaný zápas slibuje velkou podívanou. Vždyť jihošpanělský klub vyhrál Evropskou ligu v letech 2014, 2015 i 2016 a s triumfy v Poháru UEFA, který EL předcházel, v roce 2006 a 2007, je vůbec nejúspěšnějším týmem historie soutěže. V minulé sezoně však „Rojiblancos“ skončili ve španělské La Lize až na sedmém místě, a proto musí začínat pouť za případným dalším triumfem už zpředkol. V tom třetím narazila Sevilla na Žalgiris Kaunas. Doma zvítězili Španělé „jen“ 1:0, v odvetě v Litvě už byli o poznání rozehranější a soupeře smetli 5:0.



Čistá konta v obou duelech vychytal někdejší gólman pražské Sparty Tomáš Vaclík, který si po letním příchodu do klubu vydobyl pozici brankářské jedničky týmu. Chytal i ve španělském Superpoháru proti FC Barcelona (1:2) a v úvodním duelu La Ligy, v němž Sevilla vyhrála v neděli 4:1 na hřišti Raya Vallecano.

„Když jsme přistáli v Česku, tak jsem si naplno uvědomil, jak výjimečný zápas mě proti Olomouci čeká. Proti českému týmu jsem nikdy oficiální zápas nehrál, a pokud mě paměť neklame, tak ani proti žádnému týmu s českým hráčem. Vzpomínám si jen na dvojzápas s Basilejí proti Arsenalu, to ale tehdy oba zápasy chytal Ospina a ne Petr Čech,“ řekl Vaclík po příjezdu do Olomouce.

Jeho klub je jasným favoritem dvojduelu. Vždyť evropský koeficient Sevilly za posledních pět sezon by jí stačil i k tomu, aby byla nasazena do prvního koše i pro los základních skupin Ligy mistrů. Na Hanou však „červenobílí“ nepřijeli nic podcenit. Očekává se, že nastoupí v nejsilnější sestavě. Oproti nedělnímu duelu proti Vallecanu navíc bude moct trenér Pablo Machín postavit i čerstvou posilu z AS Řím Maximeho Gonalonse. „Ve čtvrtek nás čeká super důležitý zápas. Není prostor pro jedinou chybu, protože hrajeme oskupinovou fázi, kam hodně chceme,“ nechal se slyšet Machín.

V boji o postup není jen bonus, který činí v přepočtu 75 milionů korun. Sevilla bude proti Olomouci hrát i o to, aby poprvé od roku 2011 nechyběla v základní skupině některého z evropských pohárů. „Pro nás je postup do jedním zhlavních sezonních cílů,“ věří Vaclík. Ten na svém facebookovém profilu uvedl, že se musel hodně ohánět, aby sehnal vstupenky pro svou rodinu a známé z Ostravy, kde vyrůstal.

Ale ani Sigma, která v pondělí v lize utrpěla potupný domácí debakl 1:4 od Baníku Ostrava avnejvyšší soutěži má po pěti kolech na kontě jen tři body, nejde do zápasu předem poražena. Chce navázat na výkony z 3. předkola, v němž porazila 2:0 a 2:1 Kajrat Almaty. „Jsme hrozně rádi, že jsme postoupili přes Kajrat a můžeme si zahrát se Sevillou. Je to svátek pro nás, klub, fanoušky, celou Olomouc. Jsou to obrovské zkušenosti. Je k nezaplacení hrát takové zápasy,“ těší se záložník David Houska.

„Myslím, že ve čtvrtek to bude úplně jiný zápas s úplně jinou motivací. Jestli mám srovnat Baník a Sevillu, tak Sevilla je o dva, možná o tři levely výš. Takže pokud budeme bránit stejně jako proti Ostravě, tak to zavání průse...,“ uvedl kouč Václav Jílek.