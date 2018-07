Bude se opakovat historie? Kolumbijští fanoušci hrozí smrtí třem fotbalistům, kteří selhali

PRAHA V pondělí 2. července uplynulo 24 let od vraždy Andrése Escobara Salgarriaga. Čím se provinil? Na fotbalovém mistrovství světa 1994 zavinil v zápase s domácím USA vlastní gól, kterým přispěl k porážce 1:2. A zdá se, že někteří Kolumbijci ani po čtyřiadvaceti letech neumí snášet prohry…

Je to už pár dní, co policie vyšetřuje výhrůžky kolumbijskému hráči Carlosi Sanchezovi, který viděl v základní skupině proti Japonsku (1:2) červenou kartu už po třech minutách hry.

Tentýž hráč v úterním osmifinále (1:2 na penalty) s Anglií zavinil penaltu, po které poslal ostrovní celek do vedení Harry Kane. V následném rozstřelu společně se svými spoluhráči zlomil prokletí Albionu a postoupil do čtvrtfinále. Za jihoamerický celek totiž neproměnili Mateus Uribe a Carlos Bacca.

Trvalo jen pár minut, než začaly sociální sítě plnit nenávistné vzkazy směřované právě této trojici.

Kolumbijec Carlos Sanchez fauluje v pokutovém území Harryho Kanea z Anglie. Kolumbijec Carlos Bacca poté, co v penaltovém rozstřelu na MS 2018 proti Anglii neproměnil rozhodující jedenáctku.

Kolumbijec Mateus Uribe poté, co v penaltovém rozstřelu na MS 2018 proti Anglii trefil jen břevno. Kolumbijec Carlos Sanchez fauluje v pokutovém území Harryho Kanea z Anglie.

„Smrt Carlosi Baccovi. Nikdo tě tu nechce, do této země se nevrátíš,“ zněl jeden ze vzkazů namířený na jednatřicetiletého záložníka AC Milán. „Děkuji všem hráčům, s výjimkou tří, zbytečných, mrtvých. Ne, sem se nevrátíte,“ přidal se další.



„Nenávidím vás Carlosi Bacco. Nenávidím vás všechny, vaši lhostejnost, vše. Jste horší než rakovina. Doufám, že na ni taky zemřeš. Nebo se dostaneš do agónie a v ní budeš žít,“ píše se jinde.

A takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho.

Přitom o dva dny dříve promluvil ke smutnému výročí úmrtí svého sourozence Andrésův bratr Sachi Escobar. „Je to neuvěřitelné, cítím skutečnou bezmoc z toho, že se lidé v naší zemi nepoučili,“ citovaly evropské deníky muže, který je výkonným ředitelem Ecuador side Univesidad Catolica de Quito.

„Můj bratr nikdy nedostal před smrtí žádné výhrůžky, prostě si ho po návratu našli a chladně zastřelili. Skutečnost, že lidé mohou toto psát na sociální sítě, dokazuje, že smrt mého bratra byla s ohledem na některé zbytečná. Přitom nejde o skutečné fanoušky kolumbijského fotbalu, jen o spodinu. Je smutné, že v naší zemi stále neexistují žádné zákony, které by takové lidi potrestaly,“ pokračoval čtyřiapadesátiletý muž celým jménem Santiago Escobar Saldirriaga.

„Carlos se musí kvůli své chybě cítit strašně. A teď aby se ještě bál o sebe a svoji rodinu?“ přidal den před osmifinále, ve kterém tentýž hráč přidal další pochybení a navrch se snesla zloba některých i jeho dva další spoluhráče.

Sachi Escobar. Sachi Escobar se svojí rodinou.

Smutným paradoxem budiž, že v den osmifinále si skrze média postěžoval na bulvární The Sun kolumbijský velvyslanec ve Velké Británii Néstor Osorio Londoňo.



Tomu vadilo, že na titulce zmíněného deníku se objevila fotka Harryho Kanea a k ní popisek: „Jelikož Tři lvi (přezdívka anglické reprezentace) čelí národu, který dal světu Shakiru, skvělou kávu a pak něco dalšího, říkáme… GO KANE!“

Že naráželi na kokain, jehož je právě Kolumbie největším vývozcem na světě, není třeba dodávat.

Stejně tak ale je v této zemi vysoká kriminalita.

A co se pro nás může zdát nadnesené a zdrojem černého humoru, pro Sancheze, Uribeho a Baccu – potažmo jejich rodiny – se může stát krutou realitou.

„Pevně doufám, že se tragédie, která se stala mému bratru, už nebude opakovat. Opravdu v to věřím, fotbal by měl lidi spojovat, nikoliv naopak. A naši fanoušci by měli ukázat, že umí fandit a že mají tento sport rádi. Nic více,“ dodal ve svém povídání Sachi Escobar.



Byť je třeba dodat, že se na sociálních sítích našli i ti kolumbijští fanoušci, kteří vzkazy svých krajanů ostře odsoudili.



„Máme za sebou výročí vraždy Andrese Escobara a vy voláte po smrti Baccy. Omlouvám se, ale tohle je nechutné, vypadněte pryč,“ rozzlobil se jeden z uživatelů Twitteru. „Teď začnou urážet a ohrožovat Uribeho a Baccu. Den po výročí smrti Escobara? Prosím, moc prosím, naučme se, jak prohrávat,“ přidal se další.

A pro příklad by nemuseli Kolumbijci chodit daleko.

Jejich přemožitel ze základní skupiny – Japonsko – vypadl ve stejné fázi turnaje po infarktovém druhém poločase, kdy ještě v 68. minutě vedl asijský tým nad favorizovanou Belgií 2:0. Ve čtvrté minutě nastavení ale „Rudí ďáblové“ výsledek otočili na 3:2.

Reakce Japonců? Hráči uklidili šatnu stadionu v Rostovu na Donu tak, že vypadalo čistější než při slavnostním otevření arény, jejich fanoušci pak pomohli dobrovolníkům uklidit hlediště…