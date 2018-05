Bude Plíšková znovu světovou jedničkou? Na French Open má šanci šest tenistek

PRAHA Tenistka Karolína Plíšková by se teoreticky po grandslamovém French Open mohla vrátit na post světové jedničky. Šance aktuální světové šestky usednout po Roland Garros na trůn je ale malá.

Na pařížské antuce může na post první hráčky dvouhry žebříčku WTA pomýšlet šest hráček. Post královny bude hájit loňská finalistka Rumunka Simona Halepová a vedle Plíškové ji mohou sesadit Dánka Caroline Wozniacká, Španělka Garbiňe Muguruzaová, Ukrajinka Elina Svitolinová a francouzská tenistka Caroline Garciaová.



Šestadvacetiletá Karolína Plíšková, která loni došla v areálu Rolanda Garrose do semifinále, se stane jedničkou jen v případě, že French Open vyhraje a ostatním se nebude dařit. Wozniacká by například musela vypadnout už v 1. kole.

Halepová musí dojít alespoň do semifinále, aby měla šanci post jedničky udržet. V dobré pozici před nedělním startem turnaje je Wozniacká. Lednová vítězka Australian Open se vrátí do čela v případě, že Halepová a Muguruzaová nedojdou do semifinále a Svitolinová, Garciaová nebo Plíšková nezískají vítěznou trofej.