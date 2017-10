Broš o krizi Sparty, kterou odnesli Zámorský a Hlinka: Ve hře jsou další změny

PRAHA Hokejová Sparta prožívá úpadek. Tým, který měl patřit k hlavním favoritům extraligy, se pohybuje v druhé polovině tabulky. Nepředvádí ani dobré výkony. Prohrává zápasy s outsidery. Není přesvědčivý v brance, obraně ani v útoku. Co se děje? „Sráží nás lehkovážnost,“ říká sportovní manažer týmu Michal Broš.

Jak moc vážná je situace ve Spartě?

Udělali jsme nějaké kroky (rozvázání kontraktu s Petrem Zámorským a odstavení Jaroslava Hlinky) a věříme, že budou mít pozitivní vliv. Je brzy na hodnocení. Tým podle mě dovede hrát mnohem líp, už to několikrát předvedl.

Co je tedy špatně?

Bohužel pokaždé po sérii dvou tří zápasů, které dobře odehrajeme nebo alespoň ubojujeme, přijde výpadek v koncentraci. Takové podcenění a bohorovnost v duelech, které jsme podle papírových předpokladů měli vyhrát. Do špatné situace se dostáváme sami tím, že hráči k utkání nepřistoupí na sto procent. Věřím, že si hráči dají říct a že to už bude defintivní poučení. Věříme, že je v týmu charakter a bojovný duch. Akorát je potřeba nepřízeň osudu zlomit a začít od jednoduchých věcí.

Sparta udělala před sezonou zase hodně změn. Není to chyba?

Člověk nemusí být žádný odborník, aby mu došlo, že když má v týmu osm nových hráčů i gólmanskou dvojici, tak to zabere čas. To si uvědomujeme, s tím se do toho šlo. Nicméně nevidím problém v tom, že by hra šla dolů kvůli vazbám, byť také skřípe, ale hlavní je nepochopitelná lehkovážnost v těch případech, která týmu srazila sebevědomí. Stalo se nám to už ve třech případech.

V jakých?

Po dvou vítězstvích v úvodu sezony přišel lehkovážný výkon ve Vítkovicích, potom po sérii výborně odehraných zápasů další lehkovážnost proti Pardubicím doma. A naposledy hrubě podceněný zápas v Jihlavě.

Dá se říct, že je problém na určitém postu, nebo je to spíš tak, že to nikde není podle představ? Že gólmani nechytají, jak by měli, že obrana nefunguje, že útok není dostatečně produktivní?

Když si každý plnil, co má, tak mužstvo šlapalo. Problém je v ochotě, proto nemáme o osm bodů víc a nejsme v jiných patrech tabulky.

Může Sparta konkurovat elitní extraligové čtyřce?

Jsem o tom přesvědčený. Viděl jsem to v zápasech, kdy to tým dokázal. Není důvod nevěřit, proč by nemohla Sparta konkurovat nejlepším. Když budu skromný, tak jsme mohli mít o šest bodů víc, kdyby nedošlo k podcenění, a byli úplně jinde. Soupeři nás nepřehrávali, bylo to o nás.

Získali jste Zbyňka Michálka. Může trápení zlomit?

Proto jsme ho získali. Je potřeba říct, že jsme hráli s nejmladší obranou v extralize, když byli zranění Piskáček a Švrček. To je důvod, proč to tolik nešlo. Proti Spartě se všichni chtějí vytáhnout víc než proti ostatním. Proto jsme rádi, že máme Zbyňka. Slibujeme si od něj i mentorskou pomoc. Kluci uvidí, jak se připravuje, co všechno dělá před zápasem, když hrál v NHL. Věříme, že dovede v pravou chvíli něco říct.

Jak moc těžké rozhodnutí bylo odstavit zkušeného Jaroslava Hlinku?

Každý pochopí, že to není úplně standardní krok. Těžké to bylo hodně. Nevzniklo to ze dne na den a jednostranně od trenérů. Přišlo to po diskusi, jak Jardu nakopnout. Věříme, že to bude správný krok, který pomůže Jardovi i týmu.

Jak moc je vedení Sparty trpělivé, pokud by se situace neměnila? Budete zvažovat další změny v kádru nebo přijde na řadu trenér?

Pozice trenéra ve Spartě je ohrožena od 5. října, alespoň podle toho, co jsem se dočítal. Je to takový sparťanský kolorit. Situaci ve Spartě řešíme dnes a denně, ráno i večer. Trpělivost je nutná, žádná panika nebo něco podobného se nekoná. Nicméně na změny jsme také připravení. A trpělivost není nekonečná. Dovedeme si vše zhodnotit. Pokud by hráči neměli vzrůstající tendenci, tak by mohly být řešením výměny. Jako u Petra Zámorského, kterého jsme se rozhodli uvolnit po hloubějších analýzách. Situaci řešíme nepřetržitě, takže stát se může cokoli.