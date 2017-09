Brnu sázka na cizince dlouhodobě nevychází, nepatří k lídrům, říká Švancara

Přicházejí. A zase odcházejí. Fotbalisté ze zahraničí se v ligové Zbrojovce trvale neprosadí. Proč?

Nacházejí se v situaci, v níž je snadné Zbrojovku kritizovat. Brněnští fotbalisté drhnou o dno ligové tabulky, chabé výsledky pokračují i po trenérské rošádě.

Zároveň se ale objevuje další skutečnost. Nepříjemná skutečnost. Zbrojovka se (opět) nemůže spolehnout na cizince. „Zahraniční hráči, kteří jsou v týmu, nepatří k lídrům. Ale přitom by měli,“ pokývne fotbalový expert Petr Švancara.

Jako brněnský patriot, který se i po konci profesionální kariéry angažuje ve Zbrojovce, nechce kritizovat. Snaží se, jak má ve zvyku, hledat pozitiva. Jenže teď to jde ztuha...

Reprezentant afrického Toga Francis Koné, jehož před sezonou ve Zbrojovce učinili útočníkem číslo 1, za osm ligových kol ještě neskóroval! „Góly nepadají ani po jeho šancích a přihrávkách. Čeká se od něho víc,“ souhlasí někdejší ligový forvard Švancara.

Stoper Tadas Kijanskas, jemuž opakovaně do Brna přicházejí pozvánky z litevské reprezentace, zase působí mdle. Nevyčnívá důrazem, alibisticky rozehrává. A v posledním domácím duelu proti Liberci potopil Zbrojovku hloupým vlastencem.

K tomu srbský obránce Mihailo Jovanovič, který v Brně spíš sedí na lavičce. Nigerijského rychlíka Musefia Ashirua Zbrojovka zase poslala v září na hostování do Dunajské Stredy. Jediný cizinec, který se naposledy objevil v brněnské základní sestavě, tak byl nizozemský křídelník Alvin Fortes. A v záchranářském duelu v Karviné zavinil penaltu.

Zkrátka, cizinci v nezáviděníhodném období Zbrojovce rozhodně nepomáhají.

Ale ona to není žádná novinka.

Zatímco Teplice mají bosenského drsňáka Ljevakoviče, Sparta zimbabwského střapáče Costu nebo Slovácko třeba oddaného Makedonce Šumulikoskiho, zkuste si (nepočítáme-li Slováky) vzpomenout na zahraničního fotbalistu, který ve Zbrojovce zanechal výraznější stopu.

Nikdo vás nenapadá?

Je skoro až záhadou, proč se cizincům v Brně nevede. „V Brně jsem zažil mraky cizinců, národností a pletí. Problém je ale stejný. Po chvíli se okoukají a nedokážou zopakovat výkony, které podávali sezonu nebo půlsezonu,“ povídá Švancara.

„Zbrojovka je klub patriotů, je to dané historicky. U nás, kteří jsme přišli zvenku, byl otazník. Nejsi z Brna, neznáš to tady, nevíš, jak to chodí. Budeš s tím mít problém. Mně to nevadilo, ale ne každý to zvládne,“ vyprávěl nedávno bývalý brněnský útočník Luděk Zelenka. „A cizinci to mají podobné,“ poznamenal fotbalový odborník.

Český trh je přebraný, hledá se v cizině. Uspěje Portugalec?



Pochopit českou mentalitu, porozumět základům češtiny, zvládnout taktické pokyny.

Pokud chce cizinec prorazit v jakémkoli tuzemském klubu, musí minimálně tohle zvládnout. „Česká liga je takticky vyspělá soutěž, které není jednoduché se přizpůsobit,“ sděluje brněnský trenér Richard Dostálek. „A do Česka nechodí tak kvalitní cizinci, aby se jim přizpůsobil zbytek týmu. Proto nevyčnívají,“ dodává.

Pokud nemá český klub podobně jako Sparta nebo Slavia za zády movité mecenáše s bezednou peněženkou, musí se za hranicemi poohlížet po fotbalistech druhé až třetí garnitury, kteří berou českou soutěž spíš jako mezistupeň k lukrativnějším destinacím.

„Hlavní trend Zbrojovky by mělo být pracovat s mládeží, Brno by mělo být závislé na mládežnické akademii,“ tvrdil trenér Svatopluk Habanec, který u týmu skončil v závěru srpna.

Ačkoli současní brněnští mladíci mají nesporné nadání, talentům typu Pacanda, Kalouda, Střeštík nebo Mazuch, po kterých v minulosti bažili manažeři z půlky Evropy, nemohou konkurovat. Proto Zbrojovka musí pátrat jinde.

„Jenže v lize jsou čeští hráči dost přebraní, odcházejí do velkoklubů a týmy od nějakého pátého místa dolů si ty ostatní vyměňují,“ vysvětloval Habanec. „Kluky z Česka není kde brát. Sahá se po volných hráčích ze zahraničí a doufá se, že se tady restartují,“ připojuje se Švancara.

Zbrojovka počátkem týdne skrze klubový web oznámila, že s týmem trénuje 19letý nigerijský útočník Abdulrahman Taiwo a také portugalský krajní obránce Francisco „Chico“ Gomes, který se může objevit v brněnské nominaci na nedělní zápas na Slavii. „Je to zkušený obránce, který za juniorku odehrál 90 minut ve Zlíně a nezklamal,“ podotýká Dostálek. „Pro mě je to zajímavý hráč, se kterým si umím představit spolupráci.“

Bude 29letý bek konečně trefou do černého? Nebo se zařadí na solidně nabobtnalý seznam cizinců, kteří v Brně propadli?

A nebylo by místo pokusů vhodnější dát raději větší prostor odchovancům? „Líbilo by se mi, kdyby na ně Zbrojovka vsadila,“ uvedl kouč reprezentačního výběru do 16 let Václav Kotal. „Je ale potřeba vytvořit takové prostředí, aby kluci mohli klubu pomoci. Ve chvíli, kdy mužstvo hraje o život, je adaptace strašně těžká,“ dodal bývalý kouč Zbrojovky.