Brno má nejhorší útok v lize, měl jsem dát tři branky, mrzelo útočníka Škodu

Brno Útočník fotbalistů Brna Michal Škoda zahodil v dnešním duelu s Duklou Praha tři vyložené šance, ve kterých si neporadil s brankářem Filipem Radou. Předposlední tým tabulky Zbrojovka se tak musel spokojit po bezbrankové remíze pouze s bodem. Přitom zejména v prvním poločase měli Moravané zápas zcela ve své režii.

„Horší ligový zápas, co se týká neproměnění šancí, jsem ve své kariéře nezažil. Byla to má premiéra. Mrzí mě, že jsem aspoň jeden gól nedal,“ řekl po utkání novinářům devětadvacetiletý Škoda, který si dnes svoji bilanci pětadvaceti ligových branek o další zápis nerozšířil.

Při své první i druhé šanci dostal přihrávku za obranu soupeře a mířil do protipohybu brankáře. Jeho úmysl vždy gólman Dukly Rada vystihl a míč rukou dokázal vyrazit. „Před mou třetí příležitostí Lutonskému při střele sjel míč z kopačky přímo ke mně. Trefil jsem brankáře, který míč vyrazil do tyče a od ní se odrazil do pole. Všechny tři šance byly stoprocentní. Měly z toho být tři góly,“ posteskl si Škoda, který všechny šance zakončoval levou nohou.

„Asi jsem měl dát přednost pravé noze. První poločas jsme byli jasně lepší, mohli jsme mít čtyřbrankový náskok,“ dodal. „Samozřejmě mě to mrzí. Na psychice se to nepodepsalo. Snažím se situace hodit co nejrychleji za hlavu a gól dát při další příležitosti. Bohužel už jsme dnes žádný nedali. Ani já, ani nikdo jiný,“ řekl.

Ztráty dvou bodů litoval. „Dnes všichni viděli, že jsme mohli Duklu, která hraje dobře, porazit. Byli jsme na utkání dobře připraveni. Věděli jsme, že Dukla dostala v předcházejících zápasech hodně gólů po centrech před branku. Dnes bylo těchto centrů v naší hře dost. Chybělo nám ale dát gól,“ tvrdí Škoda.

Útočníka alespoň těšilo, že po příchodu nového trenéra Pivarníka dostává důvěru a pravidelně nastupuje. „O to více mě mrzí dnešní špatná střelecká bilance. Mojí snahou je, abych se v tomto směru zlepšil,“ řekl Škoda, který je v této sezoně s pouhými dvěma góly po dvanácti kolech zatím nejlepším střelcem Zbrojovky. Což koresponduje s bídnou produktivitou Brňanů, kteří dali pouze osm branek a mají v lize nejhorší útok.