Britským sportovcem roku se stal Farah. Joshua utřel, fanoušci si stěžovali na policii

PRAHA Hodně kontroverzí vzbudilo hlasování o Sportovce roku Velké Británie. Největší favorit na celkový triumf – boxer Anthony Joshua – se totiž nedostal ani mezi nejlepší trojici. A ne všichni toto rozhodnutí vzali s pochopením.

Ještě hodinu před nedělním vyhlášením SPOTY (Sports Personality of the Year Award) pro letošní rok hlásily sázkové kanceláře následující: 88 procent vkladů šlo za britským boxerem Anthonym Joshuou, který v dubnové epické bitvě zdolal Ukrajince Vladimira Klička, aby následně v říjnu svoji pozici krále současné těžké váhy obhájil proti Kamerunci s francouzským pasem Carlosi Takamovi.

Jenže telefonické hlasování fanoušků dopadlo úplně jinak. Joshua dostal „jen“ 73 411 hlasů, což mu nestačilo ani pomyslné stupně vítězů, na které mu chybělo titěrných 18 hlasů.

Na vítězného běžce Moa Faraha, který po letošním světovém šampionátu přesídlil z dráhy na silnici, pak ztratil přes 10 tisíc hlasů.

Ještě hůře než Joshua pak dopadl spolufavorit ankety, mistr světa formule 1 Lewis Hamilton (60 tisíc hlasů) a vítěz Tour de France i Vuelty, cyklista Chris Froome (47 tisíc hlasů).



A ne každý z fanoušků sportu vzal toto rozhodnutí za své. Někteří diváci byli dokonce tak rozzlobení, že volali na policejní tísňovou linku, aby si na výsledek hlasování stěžovali.

Hlasování Britů v anketě SPOTY.

„Volat 101, abych si stěžoval, že osoba, pro kterou jsem hlasoval ve SPOTY nevyhrála, není úplně vhodným využíváním této služby. Prosím, přemýšlejte než nám zavoláte,“ museli dokonce umístit na twitter policejní složky, konkrétně ty z Cheshire.



Překvapený byl ale také sám vítěz, čtyřiatřicetiletý rodák ze somálského Gabiley žijící střídavě v Londýně a americkém Portlandu.

„Je to úžasné, pořád nemohu přestat koukat na trofej,“ usmíval se v připraveném rozhovoru přes telemost Farah, který byl v době vyhlašování ocenění na St Mary‘s University v Twickenhamu. „Jsem hrdý, že jsem uspěl v takto silné konkurenci, je to neskutečné,“ přidal čtyřnásobný olympijský vítěz na tratích na 5 a 10 kilometrů. K tomu má vytrvalec, který se může čerstvě pyšnit titulem „sir“, také šest zlatých a dvě stříbrné medaile z mistrovství světa.

Ovšem jako kdyby i komunikace s Farahem měla potvrdit ne úplně povedený večer televize BBC, která tradiční anketu vyhlašuje, a na jejíž první program, kde byl slavnostní ceremoniál vysílán, koukalo přes 7,5 milionů diváků.

Ve chvíli, kdy mělo dojít na otázky moderátora večera, spojení mezi zaplněným sálem a Farahem se přerušilo. „Na konci vysílání došlo k technické chybě při vnějším vysílání způsobené selháním generátoru,“ zní v prohlášení BBC.

Modrá obrazovka místo rozhovoru s Mo Farahem, Britským sportovcem roku 2017. Mo Farah a jeho překvapení, když vyhraje SPOTY 2017.

A ještě jedna kontroverze na závěr. Sociálními sítěmi se krátce po vyhlášení šířilo video, na kterém na triumf Faraha reagoval Gary Lough, manžel britské vytrvalkyně Pauly Radcliffové. Ten měl zakroutit hlavou a údajně říct: „Zku… vtip!“



Radcliffová se ale následně svého milého zastala, že šlo o slova příjemného překvapení a šoku, nikoliv o negativní emoce. Mimochodem, právě Lough je novým trenérem Faraha, který ho má přivést k olympijskému zlatu na maratonské trati v Tokiu 2020.

Pokud by se mu to povedlo, stal by se v sedmatřiceti letech druhým nejstarším vítězem královské atletické trati historie. „Rozhodně je to mým cílem. Neexistuje žádný sportovec, pro kterého by byl přechod z trati přímo na maratonské trati snadný a hned by byl úspěšný. Pokud se mi to povede, ukončím kariéru, už nebudu mít co více dokázat,“ dodal Farah.