Šokují návrat do kokpitu. Britský mladík uspěl ve formuli 3 rok po amputaci nohou

Londýn Necelý rok po amputaci obou nohou nadchl v sobotu osmnáctiletý pilot Billy Monger nejen motoristický svět, když při návratu do soutěžního vozu obsadil třetí místo v závodě britského šampionátu formule 3.

Jeho úspěch na okruhu Oulton Park na severozápadě Anglie vzbudil pozornost mezi slavnějšími kolegy včetně čtyřnásobného mistra světa formule 1 Lewise Hamiltona, který se prostřednictvím sociálních sítí zařadil mezi spousty gratulantů.



Monger přišel o nohy vloni v důsledku havárie z 16. dubna v závodě formule 4 v Donington Parku, při němž zezadu narazil v plné rychlosti do stojícího vozu. Tři dny byl v komatu a v nemocnici strávil skoro měsíc. K úspěšné rekonvalescenci a brzkému návratu mu pomohly i peníze z veřejné sbírky, která shromáždila přes milion dolarů. Přispěli do ní i Hamilton či další bývalí mistři světa F1 Jenson Button a Nico Rosberg.

K závodění se Monger nyní vrátil ve speciálně upraveném monopostu týmu Carlin s ovládáním plynu na volantu a pedálem uzpůsobeným k brzdění protézou.



„Kdybyste mi řekli, že budu v prvním závodě na pódiu, asi bych si pomyslel, že mi lžete. Je to trochu neskutečný, ale úžasný pocit, už jen to, že vůbec zase závodím,“ citovala Mongera BBC. „Dokázal jsem, že jsem konkurenceschopný, a to je víc, než jsem kdy žádal. Když jsem viděl cílovou vlajku, cítil jsem spíš úlevu, že se to všechno vyplatilo,“ dodal.