Britský hrdina jde do boje. Zničil Klička a nyní obr Joshua poprvé hájí své pásy

CARDIFF/praha Šampion těžké váhy Anthony Joshua znovu vstoupí do ringu, aby se v sobotu večer pokusil obhájit boxerské tituly federací WBA a IBF. Britův zápas proti Carlosi Takamovi se těší obrovskému zájmu – na stadionu v Cardiffu mu bude přihlížet 78 tisíc diváků. Čím je Joshua přitahuje?

Když 29. dubna bojoval Anthony Joshua v londýnském Wembley s ukrajinskou legendou Vladimirem Kličkem, v ochozech slavného stánku se tísnilo 90 tisíc příznivců boxu z celého světa.



Tehdy zmizely vstupenky na šlágr těžké váhy během pár hodin. Promotéři dokonce dostali výjimku, aby prodali o 10 tisíc vstupenek více, než umožňuje oficiálně schválená kapacita arény.

Mnozí připisovali tato čísla jménům obou bojovníků, přece jen se proti sobě postavila nová hvězda a dlouholetý vládce této váhové kategorie.

Kličko tehdy předvedl parádní výkon, přesto v jedenáctém kole padl, své místo na boxerském trůnu přenechal mladšímu soupeři a rozloučil se s kariérou.



Joshua od té doby táhne – a nepotřebuje už k tomu ani Klička. Na sociální síti Facebook má přes 2,2 milionu fanoušků (o 300 tisíc více než Ukrajinec), smlouvu s ním do této chvíle podepsalo na dvacet globálních značek.

„Chci se stát prvním boxerským (dolarovým) miliardářem,“ prohlásil olympijský šampion z Londýna 2012.

„Moje tělo i obličej jsou snad po celé Velké Británii. Nezávidím klukům mých bývalých holek. Přijdou do posilovny a vidí tam mě, jdou do baru, vidí tam mě. Musí to být frustrující,“ smál se.

Jinak ho ale fanoušci boxu v Británii většinou uznávají, přestože má za sebou i temnější část života.

Ve dvaceti dostal podmínku za rvačky, o dva roky později vyvázl se stejným trestem a 100 hodinami veřejně prospěšných prací za to, že ujížděl policii a v autě měl v batohu ukryté konopí.

Na sobotní duel se začal poctivě připravovat v srpnu. V té chvíli již věděl, že ho nevyzve v odvetě Kličko, ale jednička federace IBF, jejíž pás – vedle pásu organizace WBA – drží Bulhar Kubrat Pulev.

Joshuův promotér Eddie Hearn zároveň zalarmoval i dalšího možného soupeře v žebříčku IBF, Kamerunce žijícího ve Francii Carlose Takama. Aby byl připraven za bulharskou „Kobru“ zaskočit, pokud by nemohla do zápasu nastoupit.

A to se stalo.

Pulev si poranil rameno, což znamenalo prozatímní stop jeho snům o titulu mistra světa. Prvně jej z něj před dvěma lety v pěti kolech probudil Kličko.

Radí mu i Holmes

Ano, Joshuovy myšlenky se nyní ubírají pouze k zápasu s Takamem, promotér Hern má přesto už pečlivě naplánováno, co jeho klienta čeká v roce 2018.

Další tři duely na největších fotbalových stadionech. „AJ (přezdívka britského bijce) je nyní příliš velký na arény pro 20 tisíc fanoušků,“ vysvětluje osmatřicetiletý promotér, pro kterého je rodák z Watfordu momentálně zlatým dolem.

Právě duel v Cardiffu mu dává za pravdu. Lístky šly na dračku jak ve chvíli, kdy se měl utkat s ne příliš atraktivně boxujícím Pulevem, tak i po změně soupeře na šestatřicetiletého tvrďáka Takama.

I sám šampion tvrdí, že rodák z Doualy je díky své odolnosti a nátlakovému stylu boje nepříjemnějším soupeřem než technicky boxující Bulhar.

„Má hlavu jako kus betonového bloku. Pokud ho knokautuju, tak až v pozdějších kolech,“ myslí si Joshua. Muž, kterému posílá rady i zámořská legenda Larry Holmes, přemožitel Muhammada Aliho.

Co na tom, že za velkou louží mají vlastního mistra světa, taktéž neporaženého držitele pásu WBC Deontaye Wildera. Díky triumfu nad Kličkem se stal Joshua pro boxerskou komunitu nepsaným vládcem nejtěžší a také nejsledovanější váhové kategorie.

A jakéže to dostal od Holmese rady? Aby se před zápasy nestranil sexu.

„Mnoho lidí tvrdí, že z vás sex vysává energii, ale moje zkušenost je jiná. Pokud chce být úspěšný dlouhodobě, musí umět odpočívat a relaxovat. A tohle je ideální aktivita. Pochopitelně, nesmí ji provozovat každý den. A podle toho, jak na něj koukám, on to moc dobře ví,“ usmíval se v rozhovoru pro britské deníky Holmes.

Mimochodem, Joshua je stále bez oficiální partnerky, přestože má zhruba dvouletého synka Josepha.

„Chci všechny pásy. Chci se stát nesporným a nezpochybnitelným šampionem těžké váhy. Možná jsem chamtivý, ale nic jiného mě nezajímá,“ usmívá se bijec, který do Cardiffu přiláká třikrát více fanoušků než jeden z jeho idolů trojnásobný mistr světa Lennox Lewis k britskému derby s Frankem Brunem v roce 1993.

Zdá se, že pro Joshuu není nic nemožné...

Dokáže svou extratřídu i v sobotu? Zápas začíná po 23. hodině a v Česku ho přímým přenosem vysílá Nova Sport 1.