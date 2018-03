Březina: Měl jsem husí kůží. Na tak vydařenou jízdu jsem čekal tři roky

Milán Tohle potřebovala jeho psychika jako sůl. Takový den, tak vydařené vystoupení. Krasobruslař Michal Březina dal ve volné jízdě v Miláně vzpomenout na dávné časy, kdy byl velkým talentem světového krasobruslení. V 27 letech si vylepšil osobní rekord a vylétl pořadím mistrovství světa v Milánu o sedm míst vzhůru, až do elitní světové desítky.

Kombinací čtverného salchowa s trojitým vše začalo a seriálem dalších vydařených skoků, včetně kombinací, pokračovalo. Předvedl jízdu takřka na samé hraně svých současných schopností, bez pádu, chytlavou, roztleskávající zcela zaplněnou halu. Jen poslednímu salchowu, nejspíš ze samé euforie či přemotivovanosti, ubral jednu otáčku.



V útrobách haly sklízel pouze slova chvály. „Tak Top Ten,“ plácl si s ním kouč Rafael Arutuňjan, prožívající báječný den. Vždyť Březinův americký sparingpartner Nathan Chen se po kaskádě šesti čtverných skoků (!) stal poprvé mistrem světa.

„Rafael je nejúspěšnějším trenérem letošního šampionátu,“ vyzdvihl svého kouče Březina.

Na tak povedenou jízdu jste se načekal pořádně dlouho, že?

Dlouho. Minimálně tři roky. Vždyť naposledy jsem zajel volnou jízdu přes 160 bodů na mistrovství světa v Moskvě 2015.

Kdy jste během té dnešní na ledu ucítil: Bude to vážně dobré?

Abych řekl pravdu, ani nevím. Prostě jsem jel, co jsme s Rafaelem natrénovali, a bylo mi všechno ostatní úplně jedno. Nic víc jsem pro to udělat nemohl.

A když hudba dozněla? Co vám prolétlo hlavou?

Že jsem to konečně dokázal a zajel tak, jak jsem byl zvyklý dřív. Byla to taková euforie, jakou jsem od Evropy v Budapešti 2014 nepoznal. Prostě pocit, že si po jízdě řeknete: Předvedl jsem to, co jsem chtěl.

Zdařilou kombinaci čtverného salchowa a trojitého toeloopa vyzdvihovali na Twitteru i Březinovi japonští fanoušci:

Takřka od prvního tónu jste tentokrát vtáhl do jízdy i publikum. V minulosti jste vyprávěl, že někdy jste se občas nechal atmosférou strhnout až moc. Dnes se to nestalo?

Možná trochu u posledního salchowa (dvojitý místo trojitého). Po předchozím lutzu jsem si snad až příliš uvědomil, že jsem to zajel vážně čistě.

Jakýsi pozitivní šok?

Jo, měl jsem husí kůži, dokonce i na hlavě. Skoro se mi z toho ta hlava zamotala. Až při tom posledním salchowu jsem se probudil z toho kómatu, protože celou jízdu předtím jsem víceméně nepřemýšlel, tak moc mě vtáhly do sebe publikum a hudba. Strašně dobře se mi dneska jelo.

Opět tedy cítíte, že se krok za krokem vracíte nahoru?

Ano. Dnes jsem jel v podstatě automaticky, tak jak jsem jezdíval dřív, tak jak jsme to trénovali už od Grand Prix v Japonsku. Potom jsme začali jezdit na tréninku dva celé programy denně, občas i tři. Už na Evropě i na olympiádě se mi závodilo dobře, ale dnes se mi jelo o sto procent líp.

Trenér Arutuňjan při jízdě nervózně pochodoval podél hrazení, hlavu skloněnou. Ale už od vašeho třetího povedeného skoku začal nadšeně pumpovat pěstí a vztyčovat prst.

To mu nejspíš došlo, že dneska opravdu zajedu. Zvlášť když ten konec máme natrénovaný tak, že v tréninku skáču na závěr dokonce i trojitého axela, abych tím trochu zapracoval na kondičce. Kdybych dneska nebyl trošku blázen a nenajížděl na posledního salchowa stejně rychle jako v tréninku na toho axela, byl by dokonalý i ten salchow.

Však vám kouč od mantinelu rukama naznačoval: klid, klid, zpomal. Vnímal jste ta gesta?

U skoků, které mám na straně, kde Rafael stojí u ledu, ho v rohu oka vnímám. Zaregistruji, jak tam běhá, nebo jak něco ukazuje.

I pro něj musí být váš dnešní veleskok pořadím obrovským zadostiučiněním.

To si myslím. Po jízdě mi řekl: Konečně vidím jak to, co jsme před dvěma lety spolu začali dělat, nese úspěchy. Tehdy, když jsem k němu přišel, mi sdělil: Dostanu tě tam, kde jsi už kdysi byl. Ve druhé polovině téhle sezony se mu to daří a milánská volná to jen potvrdila.

Takže vám i dnes připomněl, že o prodloužení kariéry o další sezonu s vámi ani nemíní diskutovat?

To mi řekl už před olympiádou. Chce, abych závodil i potom, tedy dva roky. Ještě to spolu probereme. Ale nejméně rok určitě ještě jezdit budu.

Michal Březina během krátkého programu na MS v Miláně.

Polepšit si o sedm míst ve volné jízdě, to se vám nejspíš nikdy předtím nepovedlo.

Určitě ne. Skočil jsem ze 17. na 10. místo, navíc jsem předvedl celkově osmou nejlepší volnou, zlepšil si osobák. Nemůžu si stěžovat.

Jak jste prožíval, když jste neustále stoupal pořadím?

Když za mne klesl Číňan, myslel jsem si, že skončím jedenáctý a že už to výš nepůjde, protože ti úplně nejlepší z kraťasu zajedou. Ale pak měl Vincent Zhou (třetí z krátkého programu) kromě jednoho skoku všechny další nedotočené a navrch třikrát spadl, takže mi to vyšlo i na tu desítku.

Spousta bruslařů tu na konci sezony mlela z posledního, vy jste naopak předvedl to nejlepší na samém konci zimy. I takové zjištění je pozitivem do budoucna?

Jo, ta sezona skončila dobře. A co mě hlavně těší, že máme díky té první desítce dvě místa pro Česko na příští rok. To je super. Tak ať se i ten druhý Čech na trénincích pořádně snaží a z letošního mistrovství se namotivuje.

Váš tréninkový parťák Nathan Chen je zlatý a jeho výkon byl exkluzivní. Čekal jste, že bude až tak suverénní?

Čekal. Byl prostě výborný! Já Nathana takhle vidím trénovat každý den, pro mě to nebylo překvapení. Před každým jeho čtverákem jsem věděl, že to skočí, protože byl uvolněný, úplně v pohodě. Hned po jeho úvodním čtverném lutzu mi bylo jasné, že zajede skvěle. Rafael (kouč Arutuňjan) vede Nathana už šest let. Měl šest let na to, aby ho špičkově připravil - a je to znát. Se mnou je zatím jen dva roky.

Vidíte, musíte vydržet až do her v Pekingu 2022, aby vás stihl podobně kvalitně připravit.

Ve 31 letech na olympiádu? To teda nevím.

Pljuščenkovi bylo na hrách v Soči čtyřiatřicet.

Tak to už mě nemůže potkat, abych ve čtyřiatřiceti pořád jezdil. Ale dnes se mi fakt jelo hrozně dobře. Jsem rád, že jsem tu trenérskou změnu předloni udělal a že jsem k Rafaelovi odešel. Bylo to i díky panu Žídkovi, který ho pozval do Česka na semináře. Rafael mi tehdy sám řekl, že by chtěl, abych za ním přijel do Ameriky. Byla to i jeho iniciativa. Oznámil mi: Hele, ty jsi byl dobrej a já prostě chci, abys byl zase.

Trenér nyní plánuje přidat ve vašem repertoáru ke čtvernému salchowu znovu i čtverného toeloopa. Co tomu říkáte?

Jo, řekl mi, že s toeloopem znovu začneme, tak se už nemůžu dočkat, až se zase vrátím na led. (pousměje se) Ale myslím, že se systémem, jak nyní trénujeme, to nebude problém. Když mi Rafael řekne, že mi ten čtverný toeloop půjde, tak po dnešku věřím, že mi opravdu půjde.

Kdysi, když jste se o něj ještě pod jinými kouči pokoušel, vám poněkud rozboural i čtverného salchowa.

Ale teď je to jiné, protože i toho salchowa dělám jinak než dřív. Všechny skoky, které u Rafaela trénuji, mají v podstatě stejný nájezd. Dřív jsem dělal každý skok jinak. Teď trénujeme tak, že jsem z jednoho nájezdu schopný skočit prakticky všechny skoky. Z toho těží i Nathan Chen, Mariah Bellová, všichni lidé z Rafaelovi skupiny.

Bylo vás tu s ním víc než dost.

Pět nás tu měl, víc než jakýkoliv jiný trenér. A teď si může říct, že tu byl i nejúspěšnějším trenérem.

Co vás čeká v nejbližších dnech? Konečně odpočinek?

Jo, konečně si budu moci lehnout a chvíli nic nedělat.

A budete mít čas na vaši americkou manželku.

To také. Zůstávám s ní ještě týden v Itálii. Ani jeden jsme nikdy předtím nebyli v Římě a Benátkách. Trochu si to tu projedeme.

Autem?

Ne, vlakem. Přiletěli jsme letadlem, auto tu nemám a kdybych si ho měl půjčovat a jezdit s ním potom po italských dálnicích, tak abych si připadal jako Ital na dovolené, musel bych si půjčit aspoň ferrari - a na to nemám. Takže vlak. A potom ještě vyrazíme na čtyři dny do Karlových Varů do lázní, dostal jsem od olympijského týmu poukaz.

Dokonalé čištění hlavy?

Čištění všeho.

Manželka už vám odkývala prodloužení kariéry?

No, úplně nadšená z toho není, ale myslím, že po dnešku si sama možná řekne, že to ještě má cenu.