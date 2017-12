Brémy dobyly Dortmund díky Čechům. Pavlenka čaroval, Gebre Selassie střílel

Dortmund Český fotbalový reprezentant Theodor Gebre Selassie svým premiérovým gólem v sezoně zařídil Brémám vítězství 2:1 na hřišti Dortmundu v 15. kole německé ligy. Werder vyhrál teprve potřetí a poskočil na 16. příčku. Trápící se Dortmund ztratil body v devátém soutěžním utkání za sebou.

Brémy byly velkou část utkání pod tlakem, ale český gólman Jiří Pavlenka odolával. Naopak se hezkou střelou prosadil Eggestein. V 58. minutě už Pavlenku překonal se štěstím kanonýr Aubameyang a dal dvanáctý ligový gól v sezoně.



Německá fotbalová liga - 15. kolo Dortmund - Brémy 1:2 (58. Aubameyang - 27. Eggestein, 65. Gebre Selassie), Eintracht Frankfurt - Bayern Mnichov 0:1 (20. Vidal), Hamburk - Wolfsburg 0:0, Lipsko - Mohuč 2:2 (29. Kampl, 45.+3 Werner z pen. - 39. Quaison, 87. Berggreen), Mönchengladbach - Schalke 1:1 (24. Kramer - 62. vlastní Vestergaard).

Klíčový moment přišel v 65. minutě, kdy si na centr ze standardní situace naběhl Gebre Selassie a hlavou zařídil Brémám výhru. Dortmund mohl vyrovnat, ale Kagawa v jasné šanci jen trefil spoluhráče.

Bayern Mnichov zvítězil 1:0 na hřišti Frankfurtu díky brance Artura Vidala z 20. minuty a zajistil si 23. titul podzimního mistra. Tabulku vede už o devět bodů před druhým Lipskem, které doma jen remizovalo 2:2 s Mohučí. O výhru přišlo tři minuty před koncem po rohovém kopu.

V duelu mezi Frankfurtem a Bayernem nastala kuriózní situace, když sudí ukázal domácímu Mariusi Wolfovi dvacet minut před koncem přísnou červenou kartu. Následně situaci ale konzultoval s videorozhodčím a své rozhodnutí změnil na žlutou kartu. Wolf už byl mezitím v šatně a zpátky ho musel přivést vedoucí týmu.

„Došel jsem až do šatny, když pro mě přiběhl vedoucí týmu a řekl, že se mám vrátit, že si to sudí prohlédl na videu. A to měl, protože jsem si jistý, že to na červenou kartu nebylo,“ reagoval Wolf po zápase.