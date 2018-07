Brazilský favorit proti ofenzivně laděným Belgičanům. Kdo z favoritů půjde dál?

Kazaň Fotbalisty Brazílie čeká v pátek na mistrovství světa v Rusku dosud nejtěžší překážka v podobě nejlépe střílejícího týmu turnaje. Největší favorit na zlato bude ve večerním čtvrtfinále v Kazani čelit Belgii, která je povzbuzena obratem z 0:2 na 3:2 proti Japonsku a touží po prvním postupu do semifinále MS od roku 1986. Utkání druhého s třetím celkem žebříčku FIFA bude zároveň soubojem týmů, které více než rok neprohrály, a my vám ho od 20:00 hodin nabídneme v podrobné on-line reportáži.

Brazílie na turnaji v Rusku nejprve jen remizovala 1:1 se Švýcarskem, ale postupně se dostává do formy a další tři zápasy včetně osmifinále s Mexikem vyhrála shodně 2:0. Belgičané na šampionátu zvítězili ve všech čtyřech duelech, i když na úvod vyřazovací fáze proti Japonsku ještě v 68. minutě prohrávali 0:2.

„Kanárci“, kteří usilují o vylepšení své rekordní bilance na šest titulů mistrů světa, očekávají dosud nejtěžší prověrku, protože Belgie v Rusku dala už 12 gólů. „Belgie si zasloužila postup do čtvrtfinále. Má fyzicky i technicky velmi dobře vybavené hráče. Ale myslím, že Brazílie je ve všech zápasech favoritem,“ řekl brazilský obránce Thiago Silva.



„Samozřejmě víme, že to nestačí. Pokud chceme titul, musíme v každém utkání tvrdě pracovat a odvést to nejlepší. Je potřeba si dobře odpočinout, protože páteční zápas bude ještě těžší než ten s Mexikem. Bude to velké utkání,“ dodal třiatřicetiletý Silva, který byl proti Mexiku kapitánem.

Belgičané měli na posledních dvou velkých akcích nálepku „černého koně“, ale čtvrtfinálovou bránu neotevřeli na evropském ani světovém šampionátu. Do bojů o medaile naposledy prošli v roce 1986, kdy na MS skončili čtvrtí. „Chceme potvrdit, že jsme zlatá generace, jak o nás všichni říkají,“ uvedl obránce či záložník Thomas Meunier.

Brazilský kouč Tite a jeho svěřenec Miranda na tiskovce před čtvrtfinále MS 2018 proti Belgii.

Z toho, že už ve čtvrtfinále narazí na hlavní favority na zlato, si Belgičané těžkou hlavu nedělají. „Bude to nádherné, protože hrát proti Brazílii je pro fotbalistu vždy úžasné. Odpočineme si a půjdeme v pátek za vítězstvím,“ prohlásil belgický útočník Eden Hazard.



„Dostat se ze stavu 0:2 může být důležitým psychologickým aspektem. Proti Brazílii si to můžeme užít od první sekundy. Myslím, že nejsme favoriti. Nemyslím, že od nás někdo čeká postup do semifinále. Je to zápas, o kterém jako malý kluk sníte, zahrát si ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Brazílii,“ dodal španělský kouč Belgie Roberto Martínez.

„Rudí ďáblové“ si chtějí dát pozor na vstup do utkání. „Proti Japonsku jsme dlouho hráli s příliš velkým strachem, musíme se poučit. Když hrajete proti Brazílii, musíte si uvědomit, že jsou nejlepším týmem turnaje. Čím rychleji pochopíte svou roli, tím lépe. Brazilci mají obrovskou individuální kvalitu, ať už je to Coutinho, Neymar. Hráči, kteří dokážou rozhodnout zápas během jedné sekundy,“ upozornil Martínez.

Jeho svěřenci neprohráli už skoro dva roky a 23 utkání po sobě, Brazílie nenašla přemožitele v posledních 15 zápasech.