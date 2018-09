Brankář Koubek je nadmíru spokojen. S Rennes se podívá do Jablonce

RENNES/PRAHA Fotbalovému brankáři Tomáši Koubkovi se při pátečním losu Evropské ligy splnil sen. Gólman francouzského Rennes toužil dostat do skupiny českého soupeře a přání mu vyšlo, neboť s francouzským klubem narazí na Jablonec. Český reprezentační brankář se těší i na setkání s bývalými spoluhráči z dřívějších působišť.

„Jsem moc rád, že nám vylosovali Jablonec. Jak už jsem dříve říkal, byl to pro mě jeden z důvodů, proč jsem chtěl postoupit do evropských pohárů, protože jsem chtěl ukázat svůj současný tým fanouškům v Česku,“ uvedl Koubek na sociální síti.



V Jablonci hraje několik jeho bývalých spoluhráčů. V Hradci Králové působil s obráncem Tomášem Holešem, ve Spartě se stoperem Davidem Hovorkou a na Letné ho vedl i nynější kouč Severočechů Petr Rada.

„Kromě toho se těším do Jablonce také na své některé bývalé spoluhráče a na kluky, které znám z reprezentace. Jsem moc rád, že to takhle vyšlo a budu se těšit na oba vzájemné zápasy. Věřím, že to bude super,“ doplnil šestadvacetiletý gólman.

Zatímco Jablonec si už před losem přál, z dalších dvou soupeřů už tak nadšený nebyl. Pátý celek uplynulé sezony francouzské ligy totiž čekají cesty na východ k zápasům s Dynamem Kyjev a kazašskou Astanou.

„Každý z nás si přál co nejatraktivnější skupinu s týmy z Anglie, Španělska nebo Itálie, ale skutečnost je prostě taková, tak to musíme respektovat. S Astanou nás čeká osmihodinový let, hra na umělé trávě a k tomu těžký soupeř, který loni vyřadil Slavii z Evropské ligy,“ uvedl Koubek.

„Podobné platí i pro Dynamo Kyjev, tedy opět velice těžký soupeř, který Slavii vyřadil letos z předkola Ligy mistrů, a náročné cestování. Na druhou stranu je to pro nás obrovská motivace, že pokud se opravdu chceme utkat s těmi nejatraktivnějšími soupeři, tak musíme ve skupině uspět a postoupit do další fáze,“ dodal Koubek.