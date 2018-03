Brankář Čech chce být trenérem. ‚Dělám si licenci a třeba ji využiji,‘ říká

Londýn/Praha Fotbalový brankář Petr Čech po dosažení hranice 200 vychytaných nul v anglické lize ještě rozhodně nechce věšet kopačky na hřebík, už ale přemýšlí o tom, čemu se bude věnovat po konci kariéry. Pětatřicetiletý gólman londýnského Arsenalu uvažuje i nad tím, že by se stal trenérem, a proto si v současnosti dělá licenci.

„Plány po kariéře? Doufám, že je ještě dlouho nebudu potřebovat. Samozřejmě vím, kolik mi je, vím, že kariéra se postupně blíží ke konci, a to téma začíná být víc a víc aktuální. Dělám si trenérskou licenci a třeba ji někdy využiji,“ řekl Čech v telefonickém rozhovoru s českými novináři.



„Mám zkušenosti ve vrcholném fotbale a myslím, že bych tomu fotbalu měl co nabídnout. Uvidíme, jakým způsobem, v jaké funkci. Jestli tedy v něm budu pokračovat. Nasbíral jsem zkušenosti v nejlepších klubech a ta zkušenost se hodí využít,“ dodala bývalá reprezentační jednička.

Momentálně by ho spíš než role funkcionáře lákala trenéřina. „Ačkoliv jsem se tomu vždy bránil, postupem času k tomu víc a víc nacházím cestu a zatím se spíš přikláním k funkci, která by byla blíž trávníku. Ale člověk nikdy neví. Jak se říká, člověk míní, život mění,“ podotkl Čech.

Trenérskou licenci si dělá od doby, kdy ještě působil v reprezentaci. „Studium jsme začali díky Tondovi Plachému (z trenérsko-metodického úseku FAČR) a Dušanu Fitzelovi (bývalý manažer reprezentace). Zařídili nám reprezentantům možnost to studium dělat takhle na dálku. Při každém srazu národního týmu, nebo když máme možnost přijet a udělat tréninkovou jednotku, seminář, doháníme hodiny,“ uvedl Čech.

„Díky tomuhle to můžu dělat při práci, kterou dělám, a při tom, že žiju v zahraničí. Hodně mi to pomohlo. Věřím, že licenci v co nejkratší době dodělám, abych se potom mohl soustředit jen na to, že až skončím, mi bude chybět jen profilicence,“ doplnil Čech.

Zatím nedokáže odhadnout, zda by začal s trénováním u dětí, které v létě už tradičně řadu let vede na své letní škole v Praze, nebo rovnou u dospělých. „Záleží na okolnostech. Když vám někdo nabídne takovou možnost trénovat, která se nedá odmítnout, tak třeba vezmete i risk a zkusíte se v tom naučit plavat,“ přemítal český gólman.

Na Spartu už čas nebude

Zatím také neví, zda se po konci kariéry vrátí zpět do Čech. Že by si ale na sklonku kariéry ještě zachytal v české lize třeba za Spartu Praha, odkud se před lety vydal do ciziny, nepředpokládá. „Dokázal bych si to představit, kdyby se člověk vracel někdy po třicítce a mohl by v tom klubu působit delší dobu. Ale v mém věku už na to asi čas nezbude,“ uvedl Čech, který předloni v létě ukončil reprezentační kariéru.

„Tím, že moje kariéra pořád pokračuje a vyhýbají se mi velké zdravotní problémy, tak se to ukazuje jako správná věc. I když se to dá těžko měřit. Člověk nikdy neví, jak by to vypadalo. Ale je to jeden z důvodů, proč se v tomhle věku cítím, jak se cítím. Zápasy v národním týmu mi chybí pořád, ale vnitřně vím, že to bylo správné rozhodnutí,“ dodal.