Boxerská show v Praze se blíží. Chybět nebude ani ten, co uzemnil nástupce Klička

PRAHA Medailisté z boxerského mistrovství Evropy i světa se představí ve středu 22. listopadu v pražské Lucerně, kde se uskuteční souboj reprezentace Kuby s výběrem Evropy. V ringu se představí v hlavním programu i Jiří Havel, který se ve váze do 91 kg utká s Erislandym Savónem, úřadujícím světovým šampionem, bronzovým medailistou z olympiády v Riu a synovcem slavného Félixe Savóna.

„Jirka Havel je mladý kluk, bude v roli outsidera, ale je to velká naděje českého boxu,“ řekl Pavel Hynek z pořádajícího klubu Bigboard Praha. V České republice žije i Slovák Martin Parlagi, který se v kategorii do 60 kg utká s Lázaro Álvarezem Estradou, trojnásobným mistrem světa a dvojnásobným bronzovým medailistou z olympijských her.

Zápas Martina Parlagiho s Ukrajincem Olegem Jefimovičem o Mezinárodní pás WBA v pérové váze

„Maťo je takový napůl Čech a jeho start je i ukázkou prestiže večera, neboť mohl ve stejném termínu boxovat jinde, ale odmítl to. Chce se vrátit do amatérského ringu, což nová pravidla umožňují,“ uvedl Hynek na adresu Parlagiho, který působí mezi profesionály.

V Česku žije také Erik Hulijev, několikanásobný mistr republiky, který má arménské předky a narodil se na Ukrajině. České občanství dosud nezískal. „Pracujeme na jeho občanství, ale zároveň řešíme, že by se pokusil o nominaci na olympiádu v Tokiu pod vlajkou Mezinárodního olympijského výboru nebo AIBA, pokud by se mu nepodařilo občanství získat,“ řekl Hynek. Hulijev se má v Lucerně utkat s Javierem Ibáňezem Díazem, několikanásobným kubánským mistrem.

Ve výběru Kuby by se měli představit i olympijský vítěz z Londýna a stříbrný z Ria Roniel Iglesias Sotolongo (do 69 kg), šampioni z Ria Arlen López Cardona (do 75 kg) a Julio César La Cruz (do 81 kg), a Yoandy Toirac Ortega (nad 91 kg). Vedle Havla, Hulijeva a Parlagiho proti nim nastoupí Němec Paul Wall (do 69 kg), Vadim Tukov z Ruska (do 75 kg), Chorvat Damir Plantič (do 81 kg) a Mihai Nistor z Rumunska (nad 91 kg).

„Boxery do výběru Evropy jsme vybírali podle výsledků kontinentálního mistrovství a byli jsme i na světovém šampionátu v Hamburku. Nechtěli jsme, aby zde došlo například k repríze semifinále mistrovství světa, když jsme viděli, že styl Kubánců evropským boxerům neseděl. Snažili jsme se zápasy poskládat tak, aby byly atraktivní pro diváky. Nechtěli jsme vzít automaticky mistra Evropy proti Kubánci,“ uvedl Hynek.

Hodně atraktivní podle něj bude například souboj Ortegy s Nistorem, který v roce 2011 na mistrovství Evropy knokautoval současného krále profesionálního boxu Brita Anthonyho Joshuu. To se zatím nikomu jinému nepodařilo.

Sestřih duelu Mihai Nistor vs. Anthony Joshua

„Mihai Nistor je největší hvězdou evropského výběru. Je to rumunský Tyson, který jde pořád dopředu a bude zajímavé, jak se s kubánským boxem popere,“ řekl Hynek k vítězi prvního profesionálního světového šampionátu pod hlavičkou mezinárodní organizace AIBA.

Vedle sedmi hlavních zápasů bude součástí galavečera dalších pět duelů. V předzápasech se představí například nejlepší česká boxerka Martina Schmoranzová, Pavel Polakovič, Miloš Bártl nebo Adam Kolařík.