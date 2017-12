Bolt má na Jamajce bronzovou sochu. ‚Jsem v šoku, jak je tohle možné?‘ divil se

Kingston Atletické legendě Usainu Boltovi odhalili na rodné Jamajce sochu v nadživotní velikosti. Dva a půl metru vysoká bronzová skulptura zobrazuje sprintera v jeho typickém gestu s rukama mířícíma před sebe.

„Nedokážu popsat, jak se cítím. Jak je tohle možné? Nikdy jsem ani nepomyslel, že by to mohl dotáhnout takhle daleko. A teď mám sochu u Národního stadionu, kde to všechno začalo,“ řekl osminásobný olympijský vítěz a světový rekordman v bězích na 100 a 200 metrů.



Projev Usaina Bolta při odhalení jeho sochy v Kingstonu. Usain Bolt se snoubenkou Kasi Bennettovou.

„Proto pořád všechny povzbuzuju a proto je mým mottem, že nic není nemožné. Žádné hranice neexistují,“ uvedl jednatřicetiletý Bolt, který v srpnu na mistrovství světa v Londýně ukončil kariéru.



Slavnostního ceremoniálu v Kingstonu se v neděli zúčastnili i šéf světové atletiky Sebastian Coe a jamajský premiér Andrew Holness. Ten uvedl, že země Boltovi hodně dluží za to, jakou jí zajistil image.

Postupně by v areálu Národního stadionu měly přibýt ještě sochy dalších tří velkých osobností jamajského sprintu Veroniky Campbellové-Brownové, Shelly-Ann Fraserové-Pryceové a Asafy Powella.