Bolí mě to opravdu hodně. Mělo nám tam něco padnout, litoval po zápase Plšek

Ačkoli fotbalisté Olomouce předvedli v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy proti Seville jeden z nejlepších výkonů svých kariér, odcházeli ze hřiště smutní. Věděli totiž, že měli na senzační vítězství, ale nezvládli koncovku, zatímco soupeř jeden z brejků skvěle využil a vyhrál 1:0.

„Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že si proti takovému soupeři vytvoříme tolik šancí, tak bych mu nevěřil. Z toho ale prostě musíme dát aspoň jeden gól. Na konci nás to také pěkně doběhlo,“ litoval Jakub Plšek. „Proti Seville si vytvoříme asi šest situací, to je třeba využít. Pro všechny to byl zážitek, ale bolí mě to opravdu hodně, protože nám tam něco mělo padnout. Ukázali jsme si ale, že i proti takovému týmu se dá hrát,“ přidal útočník Martin Nešpor.

Dvě největší šance měl Plšek, který číhal na zadní tyči, ale dvakrát těsně nedosáhl na míč, aby ho nasměroval do odkryté branky. „Minulou sezonu mě to trefovalo, teď mi vždycky chybí krok. Je to velká škoda. Bylo by krásné dát gól Seville. Musel bych to vidět na videu, protože jsem si hlídal ofsajd. Kluci mi říkali, že jsem mohl být o metr blíž, protože byl ještě jeden hráč vzadu,“ popisoval olomoucký střelec.

Připustil, že výkonem hráči Olomouce překvapili sami sebe. Zvláště po pondělním debaklu 1:4 s Ostravou. „Po facce od Baníku byly naše myšlenky různé. Oproti Baníku je to ohromné zlepšení, ale bohužel výsledek je 0:1. Trápíme se od začátku sezony v koncovce, to musíme zlepšit,“ uvedl Plšek.

Sigma soupeře zaskočila tím, že se ho snažila nahánět po celém hřišti a nezalezla do vlastního vápna. „Přestože jsme na videu neviděli žádný tým španělské ligy Sevillu presovat, tak jsme si řekli, že na ně vylezeme. Myslím, že jsme to plnili dobře, ale jakmile dostali prostor, tak nás vybagovali na metru. Hráčů jako Banega nebo Sarabia v české lize moc neběhá,“ připustil Plšek.



„Když jsme je presovali, tak i oni znejistěli. Ale když se podíváte na Banegu, jak je jistý na míči, tak to se nedá naučit. Za to musí poděkovat někomu nahoře. Proto tihle hráči stojí o nějakou tu korunu více,“ ocenil kvalitu argentinského reprezentanta Nešpor, který po utkání žertoval i s brankářem soupeře Tomášem Vaclíkem, se kterým se zná z mládežnických reprezentací. „Říkal jsem Vaclošovi, že nám tam taky mohl jeden gól pustit. Zachytal dobře, ale takové šance, jaké jsme měli, musíme dotáhnout,“ dodal.

Ačkoli Sigma první duel proti velkému favoritovi prohrála, stále se nevzdává naděje na postup. „Prohráli jsme, ale ve fotbale se může stát cokoli. Člověk musí věřit. Gól jim jde dát, ještě to tam nějak dotlačit,“ řekl Nešpor. „V odvetě už nás asi Sevilla nepodcení, takže to bude docela masakr. Ale pokusíme se,“ dodal Plšek.

Nejprve je ale čeká nedělní zápas v Jablonci, který má pro Sigmu stejnou důležitost jako odveta v Seville. „Musíme se teď zregenerovat a připravit na Jablonec. To je jediné, co nás teď zajímá. Abychom tam předvedli takový výkon jako dnes a vyhráli,“ prohlásil Nešpor.

„Musíme k tomu přistoupit stejně jako dnes, protože nám liga začíná utíkat. Dnes to pro nás byl životní zápas, člověk k tomu přistoupí trochu jinak. Ale není to tak, že se pojedeme do Jablonce jen vyprdět a pak se předvedeme v Seville. Bude to pro nás minimálně stejně důležité, možná ještě důležitější utkání než v Seville,“ ujistil Plšek.

Oba rovněž ocenili, jakou kulisu jim fanoušci při utkání se Sevillou připravili. „Škoda, že jsme diváky nepotěšili gólem, protože to byla skvělá kulisa. Když začal celý stadion řvát, měl jsem na zádech husí kůži,“ řekl Plšek. „Lidi byli super, vtáhli jsme je do utkání a je hezké, že to byli schopni i přes prohru ohodnotit výkon potleskem,“ dodal Nešpor k ovacím ve stoje po závěrečném hvizdu.