Bojovná Kvitová se těší na trávu a čeká kritiku od táty

PAŘÍŽ Tenistka Petra Kvitová se přes životní sérii výher na antuce nepovažovala za favoritku Roland Garros a nakonec skončila daleko od boje o pohár Suzanne Lenglenové. Z porážky ve třetím kole v Paříži byla smutná, ale zároveň na sebe byla pyšná za bojovnost a už se těšila na oblíbenou trávu.

Šestadvacetiletou Kvitovou zastavila Estonka Anett Kontaveitová. V dvouhodinovém boji se skóre přelévalo ze strany na stranu a v obou tie-breacích měla pevnější ruku Kontavietová. „Pár věcí jsem mohla udělat lépe, ale jsem spokojená, jak jsem bojovala,“ řekla Kvitová.

„Takové zápasy jsou potřeba. Z proher se člověk hodně učí. Snad mi to pomůže do dalších bojů.“ Před cestou na French Open vyhrála turnaje v Praze a Madridu a její vítězná šňůra na antuce se zastavila po třinácti zápasech. „Na to jsem pyšná. Nikdy jsem si nedokázala představit, že bych mohla hrát na antuce takhle dobře. Proto mám za sebou skvělou antukovou sezonu, i když jsem samozřejmě teď po prohře smutná,“ uvedla Kvitová.



Právě díky sérii výher se před zápasem dostala mezi okruh favoritek French Open. Sama ale opakovala, že se tak nebere. „Fakt jsem od sebe nic nečekala. Brala jsem každý zápas jako velký bonus a jsem ráda, že vůbec můžu hrát. Byla jsem hodně pokorná. Neměla jsem žádné velké cíle,“ řekla i po vyřazení.

V duelu s Kontaveitovou hodila Kvitová ve druhé sadě nezvykle raketou o zem. „No jo, no. Taťka asi nebude nadšenej,“ řekla a vysvětlila: „Ale už asi ty nervy jsem prostě musela uvolnit. Bylo těžké to v sobě všechno dusit. Tak se to stalo.“ V letošní sezoně už Kvitová měla dvě povedené série. Během té první vyhrála turnaje v Petrohradu a Dauhá a zvítězila čtrnáctkrát v řadě. Nyní na antuce přidala třináct výher po sobě, ale zatím se jí nedaří na grandslamech. Na Australian Open vypadla na úvod sezony již v prvním kole a nyní na French Open o dvě později.

„V Austrálii jsem z toho byla hodně špatná, ale že se to nepovedlo na antuce, to se stane. Není to poprvé ani naposledy,“ konstatovala Kvitová. „Ale pořád to beru hodně pozitivně. Udělala jsem velký kus práce na antuce, jak fyzicky, tak takticky, tenisově i mentálně. Nechci tady kolabovat. To neuvidíte,“ usmála se.

Ví, že přichází její oblíbené období tenisového roku. Má před sebou turnaje na trávě v Birminghamu, Eastbourne a ve Wimbledonu, kde už dvakrát slavila triumf. „V podvědomí vím, co bych měla a neměla dělat. Já se na trávu těším a to je asi nejdůležitější, co bych mohla říct. Wimbledon mám ráda, a ať to dopadne, jak to dopadne, tak se to asi nezmění. Já jsem v pohodě, mě to nerozhodí,“ řekla.