Boj o Slavii. Paroubek: 'Tvrdík ji má jako hračku'. Reakce? Jen ukřivděně kope kolem

PRAHA Oba mají v srdci Slavii, dokonce byli v minulosti vedle sebe vídání na tribuně stadionu úřadujícího šampiona v Edenu. Jenže v současnosti mají šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík a bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek na řízení klubu zcela rozdílný pohled.

Paroubek se do Tvrdíka, které zná z jejich společných politických kariér, opřel v komentáři pro server vasevec.cz.

V úvodu se pasuje do role velkého slávisty, který začal tento klub chodit už v roce 1962 a zažil tak s ním i sestup do 2. ligy. Následně už začal s hodnocením bývalého volebního manažer ČSSD.

„Když se mě tehdy někdo ptal, jak Tvrdíkovo angažmá dopadne, řekl jsem mu otevřeně, že jako vždycky. Bude velký začátek, prošpikovaný spektakulárními akcemi, úžasnými prohlášeními a také v prvním období velkými úspěchy. A pak přijde nezadržitelný pád. Možná, že ne pád na dno, ale prostě pád.“

Dle Paroubka není Tvrdík schopen realistického hodnocení jevů a faktů. Dává mu za vinu vměšování se do sportovního vedení vršovického celku, které se nejlépe ukázalo letními nákupními dostihy se Spartou. Že obě pražská „S“ koukají po podzimní části první lígy z velké dálky na záda Plzni, do kterého její staronový kouč Pavel Vrba přivedl jen pár „starých známých“, vědí všichni.

Včetně českého ex-premiéra. „Trenér Jaroslav Šilhavý, pravděpodobně ne tak úplně se svým plným přesvědčením, se do něj snažil zabudovat cizí hvězdy. No, řekněme si otevřeně, až na Danyho spíše hvězdičky, které už doblikávají a jejichž největší předností je to, že nic nestály (Rotaň, Altintop),“ píše se dále v sloupku.

Ten má jasno o tom, jakým směrem se nyní Slavia vydá. Pokud se Tvrdík rozhodne vyhodit kouče Šilhavého, bude to údajně další z jeho velkých manažerských chyb, kterých se dopouští, když je pod tlakem.

Představení trenéra Jaroslava Šilhavého ve Slavii (s Jaroslavem Tvrdíkem)

„Slavii by však především prospěl odchod Tvrdíka samotného. Pokud ve Slavii bude a pokud bude zasahovat do řízení klubu, bude to velký problém, protože sportovní problematice absolutně nerozumí. Pokud si na řešení tohoto problému zvolil Jana Nezmara a nebude mu do toho zasahovat a Nezmar si přes svou závislost na platu od Tvrdíka uchová nezávislost svých názorů, bude to jen dobře. Tvrdík však umí strunu hmotné závislosti lidí na něm rozehrávat brilantně...“



Předseda ČSSD v letech 2005 až 2010 na závěr dodal: „Vybízet teď J.Tvrdíka k realismu je vlastně nemožné, protože realistického přístupu není schopen. Pokud se však příznivci Slavie chtějí spokojit s místem za absolutní špičkou v české lize, a tedy s mírným nadprůměrem, je Tvrdík jejich člověkem...Je ale otázka, jak dlouho to bude bavit čínské investory… Slavii má jen jako hračku, se kterou si za peníze velkorysého čínského investora jen hraje...“

Jaká byla reakce předsedy představenstva slávistického klubu? „Jiří Paroubek mně naštěstí mnoho let nezajímá. Odmítl jsem ho jmenovat šéfem Slavie. A nehlasoval jsem pro jeho návrat do pražské ČSSD (ze Slavie do Sparty a zpět se nepřestupuje ani ve sportu, ani v politických stranách). Je mi líto, že krátí život takovou osobní nenávistí,“ zakontroval Tvrdík.

Paroubek už v úvodu svého zamyšlení slíbil pokračování. Co se v něm budeme moct dočíst?