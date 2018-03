Bohemians zdolali Teplice 2:0, neoblíbeného soupeře porazili po třech letech

PRAHA Fotbalisté Bohemians 1905 ve 21. kole první ligy doma zvítězili nad Teplicemi 2:0. Pražané v nejvyšší soutěži porazili severočeský tým poprvé po pěti zápasech a téměř třech letech. „Klokani“ si na sedmém místě vytvořili čtyřbodový náskok na svého dnešního soupeře. O vítězství Bohemians rozhodli ve druhém poločase David Bartek a Lukáš Hůlka.

„Vnímáme to tak, že 31 bodů by pravděpodobně mělo stačit na záchranu. Teď se budeme dívat mnohem víc na situaci, která je v nejbližším okolí před námi,“ řekl na tiskové konferenci kouč Bohemians Martin Hašek starší, jehož tým ztrácí čtyři body na šestou Spartu.

„Trochu jsme kalkulovali, že Sparta by z těch dvou utkání, co měla, nemusela bodovat. My jsme naopak doufali v plný bodový zisk na Slovácku, takže jsme měli plán, že bychom mohli být úplně na nich. Slovácko jsme bohužel výsledkově nezvládli,“ dodal Hašek.

V předchozích třech vzájemných ligových duelech padly jen dva góly a ani dnešní souboj v Ďolíčku dlouho nenabízel moc atraktivní ofenzivní fotbal. Jedinou větší šanci první půle měli ve 29. minutě Bohemians. Z rohového kopu se dostal k hlavičce Hůlka, ale brankář Diviš míč vyrazil. „Klokani“ potvrdili, že jim úvodní poločasy příliš nejdou, z posledních devíti v nejvyšší soutěži vstřelili jediný gól.

Poděkování fanoušků kapitánu Josefu Jindřiškovi k 200. zápasu v dresu „Klokanů“.

Hned čtyři minuty po změně stran však Bohemians otevřeli skóre. Reiter nacentroval do šestnáctky a Bartek hlavou překonal Diviše. Vršovický tým dal Teplicím v lize gól po 382 minutách.



„Bavili jsme se před zápasem, že na pravé straně Teplic hraje Lojza Hyčka, že je menší a že bych se tam mohl prosazovat. Bavili jsme se o této variantě a vyšla nám,“ řekl Bartek. „Měl jsem teď šanci v každém zápase a bohužel to tam nepadalo. Už jsem chtěl hrozně dát gól, abych klukům pomohl,“ dodal.

Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 2:0 (0:0) (21. kolo první fotbalové ligy) Branky: 49. Bartek, 82. Hůlka. Rozhodčí: Ardeleanu - Pelikán, Pochylý. ŽK: Martin Hašek ml. - Soungole, Žitný, Kučera. ČK: 85. Kodeš (Teplice). Diváci: 3255. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter (86. Luts), Mašek (64. Nečas), Bartek - Tetteh (90. Kabajev). Trenér: Martin Hašek st. Teplice: Diviš - Hyčka, Ljevakovič, Král, Krob - Soungole (75. Kodeš), Kučera - Trubač (70. Díaz), Hora, Žitný (53. Červenka) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Domácí poté měli převahu i další šance. Teplický brankář vyrazil Dostálovu střelu a Maškův pokus zblokovala obrana. Po hodině hry si hosté vypracovali největší příležitost zápasu. Horovu tvrdou střelu vyrazil Fryšták a náhradník Červenka z dorážky trefil břevno.

„Tam se to rozhodlo. Myslím, že tam jsme měli šanci něco s výsledkem udělat. Dostali jsme se do hry, měli jsme zajímavých 15 minut. Vytvořili jsme si dvě brankové příležitosti, ale bohužel jme nevyrovnali a nastřelili břevno,“ řekl teplický trenér Daniel Šmejkal.

„Klokani“ ale hostům víc nedovolili a v 82. minutě trochu se štěstím přidali pojistku. Jindřiškova střela z přímého kopu propadla zdí, Hašek trefil tyčku, od které se míč odrazil k Hůlkovi a poté do branky. „Bylo to těžké. Hráčů Bohemky tam bylo moc, nevím, kde jsme byli my,“ podotkl Diviš.

„Od první do 90. minuty jsme až na krátké úseky byli lepším týmem. Výsledek je logickým vyústěním toho, co se na hřišti odehrávalo. Měli jsme víc šancí, než abychom vstřelili dva góly. Ale pro nás jsou i dva góly gólostrojem, jsme spokojeni. Všechny tři jarní zápasy doma měly podobný průběh,“ uvedl Hašek.

Teplický zmar korunoval za dvě minuty střídající Kodeš, který ostrým skluzem zasáhl nohu Reitera a rozhodčí mu dal rovnou červenou kartu. Šmejkalovi svěřenci prohráli páté z posledních šesti venkovních ligových utkání.

„Bohemka vyhrála zaslouženě. Doma podáváme lepší výkony, venku máme dlouhodobě problémy. Chybí nám trošku dynamičtí hráči na krajích hřiště,“ dodal Šmejkal.