Blíží se návrat Jágra do Kladna? Je to na něm, říká trenér Hořava

Kladno Jeho tvář láká na kladenském zimním stadionu ke koupi klubových suvenýrů. Zve do místní prodejny s hokejovým vybavením a zdobí i reklamu hlavního sponzora týmu. Už brzy ale dres kladenských Rytířů nemusí mít Jaromír Jágr jen na reklamních poutačích, ale obleče ho v ostrém zápase! Čím více se oddaluje Jágrovo angažmá v NHL, tím více se blíží jeho návrat do Kladna.

V sobotu proti Ústí nad Labem se tak zřejmě ještě nestane, ale příští týden, kdy tým z druhé nejvyšší soutěže hostí ve středu doma Benátky nad Jizerou a v sobotu Přerov, už může být velkolepý hokejový comeback hotov.

„Je to jen na něm. Může přijít deset minut před zápasem, řekne, že chce hrát, a my ho tam dáme. On je majitel a může si dělat, co chce,“ řekl v pátek trenér Kladna Miloslav Hořava.

„On sám se rozhodne. Mně připadá jako nesmysl, abych se ho pořád na to ptal.“

Je jasné, že slova o tom, že se Jágr může rozhodnout deset minut před začátkem duelu, jsou nadsázkou. Už kvůli řádům i administrativě.

Na druhou stranu je 45letý hráč teď oficiálně bez práce a vzhledem k tomu, že kladenskému klubu šéfuje jako majitel, mohou být podpisy lejster bez průtahů, raz dva. Smlouvu pak ještě musí zaregistrovat na hokejovém svazu.

Mluvčí Rytířů Vít Heral však už v týdnu uvedl: „Na případný návrat krále jsme náležitě připraveni. Se vším všudy. Všechno záleží na Jaromírovi. Já jenom mohu říct, že co se týče formalit, které se musí splnit, tak v případě, že se rozhodne hrát, splníme je během chvíle.“ důchod

I tento výrok je důkazem, že možnost, že by Jágr po dvou a půl letech v tuzemsku znovu odehrál soutěžní zápas (naposledy na mistrovství světa 2015 v Praze), má reálné obrysy.

Kouč Hořava ho zároveň požádal, aby před svým návratem alespoň čtyřikrát s týmem trénoval. „Nebyla to podmínka. Jen jsme mu řekli, že by to bylo dobré vůči mužstvu, aby s ním byl. A Jarda s tím souhlasil.“

V pátek Jágr dohodu čtvrtým tréninkem během pěti dnů dodržel. Po desáté dopoledne však bylo na kladenském stadionu poznat, že jeho naskočení už do sobotního duelu není příliš pravděpodobně.

Jaromír Jágr trénuje v dresu Rytířů Kladno.

Zatímco tým ve druhé části tréninku piloval přesilovky, on vše jen dlouhé minuty sledoval ze střídačky. Pak se párkrát projel po ledě a do kabiny zmizel o deset minut dřív než ostatní.

A když z kluziště odcházeli jeho podřízení a brzy možná i spoluhráči, on ze stadionu odjížděl. Už dřív pro deník Sport uvedl, že o kladenském hraní zatím nechce mluvit. Že existuje víc možností.



Ano, prioritou zůstává další ročník v NHL. Jenže i když se už v zámoří rozjely přípravné kempy, on stále zůstává bez kontraktu. Přesto není jeho 24. sezona ve hvězdné lize úplným sci-fi. „Existují tři nebo čtyři kluby, se kterými jednáme. Dokud se vše nevyjasní tam, v Evropě se rozhlížet nebudu,“ řekl Jágr ruskému deníku Sport-Express.

Na zkoušku nejdu



Jedním z nich prý stále zůstává Calgary. Jágr zároveň přiznal, že přes Atlantik nepoletí jen kvůli tzv. zkušebnímu kontraktu. Tedy, aby jako bezejmenný chlapík v kempu dokazoval, jestli na NHL má. „Přijde mi trochu legrační se o tom bavit. Přece mě za 25 let hraní museli dobře poznat, aby si udělali názor, jak na tom jsem. Zkušební kontrakty se podepisují před kempem, aby hráči měli příležitost se předvést a trenéři je mohli prověřit. Je ale nutné mě prověřovat po tolika letech?“



Ruský list rovněž uvedl jméno prvního konkrétního zájemce o Jágrovy služby, pomineme-li výkřiky z extraligového Třince. Je jím Něftěchimik Nižněkamsk z KHL, kterou už útočník okusil v sibiřském Omsku. „Čekáme, jak se rozhodne. Nemůžu říct, s kým jsem konkrétně mluvil, ale o našem zájmu ví. A jestli je Nižněkamsk pro něj v Evropě hlavní volba? To netuším, určitě se alespoň pokusíme jej získat,“ uvedl šéf klubu Rail Jakupov.



Rozehrát se v Kladně má logiku

Jágr má KHL jako jednu z prioritních alternativ. Pokud mu NHL zabouchne dveře, bude jeho novou motivací návrat do reprezentace a účast na olympiádě v Koreji. A ruská liga je pro Jágra adekvátním testem. „Pokud se chci dostat do sestavy v Pchjongčchangu, musím hrát v nejlepší lize, ve které můžu nastoupit. KHL je taková.“



Některé ruské zdroje tvrdí, že Jágr má o své profesní budoucnosti mít jasno nejpozději 5. října. I proto se teď jeví jako logická volba, aby zápasovou praxi získal v Kladně, navíc momentálně jen prvoligovém.

Pokud by totiž zamířil do NHL, zdejší hráči budou mít před startem soutěže za sebou několik přípravných mačů. KHL už jede dva měsíce. „Dlouho jsem nehrál, jen jsem hodně trénoval. Nechci dorazit do Ruska, jen abych tam byl. Chci týmu pomoct a zapadnout okamžitě do jakéhokoliv mužstva nebude snadné. Bude těžké hned naskočit na tak vysokou úroveň,“ řekl Jágr ruskému listu Sport-Express.

Jak na tom tedy teď skutečně je? Jak ho vidí kouč Hořava na trénincích? „Jardu vůbec nesleduji. Já sleduji mužstvo, se kterým máme dost práce,“ zní překvapivá odpověď.

Zdá se, že Jágr prozatím zůstává spíš samostatnou jednotkou než hráčem kladenského týmu.