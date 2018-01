Blíží se Jágrův konec v Calgary? Kouč: Více se dozvíte v pátek

PAHA Jaromír Jágr nenastoupí v nočním zápase proti Los Angeles, byť je podle dostupných informací zdravý. Calgary, za které v této sezoně hraje, důvod jeho absence zatím oficiálně neoznámilo, kouč Glen Gulutzan však prohlásil: "Více informací ohledně Jágra se dozvíte v pátek." Znamená to snad předčasný konec hokejové legendy v NHL?

Gulutzanova záhadná slova budí mnoho pochybností a nabízí řadu spekulací. Pravdou je, že Jágra v této sezoně opakovaně trápilo zranění v dolní části těla. Calgary však tentokrát neinformovalo o tom, že by měla být důvodem jeho absence zdravotní indispozice.



Jágr chyběl na předzápasovém rozbruslení a podle zpráv ze zámoří by měl utkání s Los Angeles sledovat pouze z tribuny jako zdravý náhradník. Leccos může naznačovat i fakt, že ho v sestavě nahrazuje uzdravený Curtis Lazar a že klub zároveň povolal z farmy Slováka Marka Hrivika. A to navíc v době, kdy Flames chybí zraněný Michael Frolík.

V zámoří se také objevovaly hlasy, že Jágr nenaplňuje očekávání, která do něj vedení vkládalo. Slavný útočník aktuálně nebodoval v sedmi zápasech za sebou a jeho čas strávený na ledě se postupně snižoval. Je otázkou, zda za tím stála trenérova nespokojenost, nebo zdravotní důvody.

Pokud by se potvrdila domněnka, že Calgary s Jágrem rozváže kontrakt, byl by to možná jeho definitivní konec v NHL. Brzy šestačtyřicetiletý hokejista by tak přišel o šanci stát se borcem, který v NHL odehrál nejvíce zápasů.



V historické tabulce i tak stačil prozatím přeskočit na třetí pozici Rona Francise - momentálně odehrál 1 733 duelů. První Howe jich má na kontě 1 767 a druhý Mark Messier 1 756.



Jágr získal angažmá v Calgary už v rozjeté sezoně, v níž stihl odehrát 22 zápasů, v nichž vstřelil jeden gól a na dalších šest nahrál. Celkově tak v NHL nasbíral 1 921 bodů (766+1155).